Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0km más baratos en mayo 2026

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario de transformación en su oferta. Mientras las ventas muestran señales de desaceleración y las marcas ajustan sus estrategias comerciales, el segmento de los autos más accesibles empieza a incorporar nuevos jugadores, especialmente de origen chino y con tecnologías electrificadas.

Durante abril se patentaron 47.564 vehículos 0km en la Argentina, cifra que representó una caída interanual del 13,6%. Sin embargo, detrás de ese retroceso también comenzó a verse un cambio en la composición del mercado, con nuevas marcas ganando terreno y una competencia cada vez más fuerte entre fabricantes e importadores.

En ese contexto, el listado de los autos más baratos de mayo mantiene cierta estabilidad en los precios. La mayoría de los modelos registró aumentos acotados, varios conservaron exactamente los mismos valores que en abril y algunos vehículos importados desde China empezaron a modificar más agresivamente sus estrategias de posicionamiento.

Los 10 autos 0km más baratos en mayo 2026

Renault Kwid (naftero): $26.490.000

$26.490.000 JMEV Easy 3: US$18.900 (o $26.743.500)

US$18.900 (o $26.743.500) Fiat Mobi: $27.630.000

$27.630.000 Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 JAC S2: US$20.900 (o $29.573.500)

US$20.900 (o $29.573.500) Suzuki Swift Hybrid GLX MT: US$20.900 (o $29.573.500)

US$20.900 (o $29.573.500) Fiat Argo: $30.230.000

$30.230.000 Fiat Cronos: $31.120.000

$31.120.000 Citroën C3: $31.680.000

$31.680.000 Peugeot 208: $31.460.000

El Renault Kwid continúa siendo el vehículo 0km más barato del mercado argentino

El Renault Kwid continúa siendo el vehículo 0km más barato del mercado argentino. En mayo registró una suba del 0,49%, manteniéndose como una de las principales referencias dentro del segmento de entrada.

Por su parte, el mayor incremento mensual lo mostró el JAC S2, cuyo precio pasó de US$19.900 a US$20.900, equivalente a una suba cercana al 5%. En contraste, otros modelos mostraron ajustes mucho más leves, en torno al 1%, e incluso algunos mantuvieron sus valores congelados.

Entre los que conservaron el mismo precio respecto de abril aparecen el Hyundai HB20, el Fiat Cronos y el Peugeot 208, en un contexto donde varias automotrices buscan sostener competitividad sin trasladar completamente los costos a lista.

El Hyundai HB20 mantiene su precio congelado para este mes

Uno de los ingresos más relevantes del ranking fue el del Suzuki Swift. El hatchback japonés incorporó una motorización híbrida suave y se convirtió en el primer modelo electrificado de la marca en el país, reflejando cómo las tecnologías híbridas empiezan a expandirse incluso dentro de los segmentos más accesibles.

En paralelo, las marcas chinas continúan ganando participación dentro del mercado local. Durante abril, BYD logró ubicarse entre las diez marcas más patentadas del país y lideró ampliamente el segmento de eléctricos, en medio de una oferta cada vez más diversa de autos compactos e importados.