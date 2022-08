Autos: la categoría que fue furor y hoy está en retirada

Años atrás, los autos más vendidos del mercado argentino eran los autos chicos sin baúl, los denominados hatch del segmento B. El mercado cambió y aquella oferta amplia del segmento tuvo variaciones. Estrategias globales de las marcas que apostaron por los SUVs y las trabas a la importación que afecta a modelos que en general se producen en Brasil son algunas de las explicaciones para observar el fenómeno.

En los últimos reportes de patentamientos de julio y junio, en el top ten de ventas apenas tres modelos responden a esa categoría: uno de ellos “puro”, el Peugeot 208, y los dos restantes son autos con carrocería tanto hatch como sedán: los Toyota Yaris y Etios. Situación completamente diferente a la de cinco años atrás: en junio de 2017, ocho de los diez eran hatch, muchos de ellos discontinuados en los concesionarios. Los intrusos era el Corolla y el Prisma, en una lista que encabezaba el Renault Sandero y seguían, en orden: Volkswagen Gol, Chevrolet Onix, Toyota Etios, Ford Ka, Peugeot 208, Fiat Palio y Ford Fiesta Kinetic.

El volumen de ventas hoy, no obstante, sigue poniendo a ese segmento como el de más volumen, con cerca de un 20% de participación en el mercado total, aunque los últimos best seller sean el sedán Fiat Cronos y la pick up Toyota Hilux.

En el caso de Ford, uno de los animadores de ese segmento, por estrategia global se retiró de la categoría para apuntar con todos sus cañones a las SUVs y las pick ups. Por los cuarteles de Nissan, ya en su web no figuran los March ni el Note, dos compactos. El segmento B de esa firma japonesa está representado por una SUV y un sedán: Kicks y Versa.

Tras discontinuar al Gol y al Up!, Volkswagen se quedó solo con el Polo entre los b-hatch

Del mismo modo, marcas que tenían más de un hatch B en cartelera acotaron su oferta para potenciar a un modelo con exclusividad. Volkswagen, que lideró largamente con el Gol el mercado local, se quedó con el Polo, y discontinuó tanto a su histórico long seller como al pequeño Up!. Algo similar había hecho años antes Chevrolet, que ungió al Onix con versiones de entrada, tope y hasta deportiva RS.

Un único cinco puertas

En la lista de los 10 más vendidos, el Peugeot 208 es el único modelo que se ofrece exclusivamente en versión cinco puertas. Una apuesta que tiene un condimento adicional: la última generación comenzó a fabricarse en el país. Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina, dijo a LA NACION: “En el primer semestre de este año, el segmento que denominamos B-Hatch continúa siendo el de mayor volumen del mercado argentino con aproximadamente 20% de participación. Es cierto que se observan vaivenes en este peso (por ejemplo, en el último trimestre del 2021 no llegó a 17%) que se atribuyen a la disponibilidad de stock, y no a insuficiencia de la demanda”.

El Peugeot 208 es el único modelo cinco puerta exclusivo (sin variante sedán) entre los más vendidos shutterstock

Cordo Miranda reconoce la ventaja que le da al 208 salir de las líneas de montaje de El Palomar: “Logra mayor disponibilidad que la que pueden ofrecer el resto de los competidores, la mayoría proveniente de Brasil”, sostuvo. Y añadió: “Si hablamos de números concretos acerca de nuestro Peugeot 208, podemos decir que es líder claramente en el segmento con un 30%, lo cual se traduce en un 6,3% de participación sobre el mercado total”.

Dentro de las marcas de su dominio, parte del Grupo Stellantis, Citroën hoy no cuenta con oferta, pero se prepara para la nueva generación del C3. “El lanzamiento es inminente. El Nuevo Citroën C3 es producido en Brasil para todo Sudamérica. Aún no estamos dando a conocer nuestros objetivos específicos, pero está claro que apuntamos a un rol protagónico”, añadió el ejecutivo que lidera en el país las tres marcas francesas.

Por el lado de Renault, también priorizó al nacional Sandero por sobre el citycar brasileño Kwid, otro de los que abandonó las vidrieras de estas pampas.

Por las restricciones a las importaciones, Renault dejó de traer el Kwid desde Brasil

También se fabrican en Brasil los hatch B de Fiat Mobi y Argo -el Nuevo Uno se despidió-. En ambos casos, la disponibilidad es escasa por el contexto argentino. Por eso, hoy ambos quedaron casi de forma exclusiva para la venta vía planes de ahorro. En los concesionarios, los focos apuntan al sedán Cronos, que se produce en Córdoba y que hoy lidera los rankings.

La excepción a la regla es Toyota. Acaso por el perfil exportador de la planta de Zárate, la automotriz japonesa cuenta con mayores posibilidades para compensar sus importaciones y mantiene sus dos cinco puertas del segmento B made in Brasil: el Yaris y el Etios. Ambos estuvieron en el top ten de junio y de julio, en el sexto y séptimo lugar, respectivamente, si bien hay que aclarar que se ofrecen también en carrocería sedán que se computan en conjunto en las planillas.