Autos: los modelos de moda que crecen más que el mercado y prometen una revolución

Un informe reveló las ventas de un segmento que incorpora nuevas tecnologías y que en el primer mundo ya lidera los rankings
- 4 minutos de lectura'
La industria automotriz a nivel global muestra una clara tendencia hacia la movilidad electrificada. Incluso, en regiones como Europa ya existen restricciones concretas para los vehículos con motores nafteros en determinadas zonas urbanas, con el objetivo de promover una movilidad sustentable.
La Argentina aún se encuentra en sus primeros pasos, ya que en números concretos, se comercializaron 26.632 vehículos electrificados durante 2025, lo que representó un 4,6% de la totalidad del mercado, que alcanzó las 612.178 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Puede parecer bajo el 4,6% de participación sobre el mercado total, pero lo que llama la atención es su crecimiento: avanzó un 88% en comparación con las 14.175 unidades vendidas en 2024. Ese desempeño se ubicó muy por encima del crecimiento general del mercado, que rondó el 47,8% interanual.
En el informe, explicaron cuáles fueron los motivos de este crecimiento del 88% y el potencial que tiene este segmento en el país: “El avance reciente de la electromovilidad en la Argentina estuvo impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0 para vehículos eléctricos e híbridos con un cupo de hasta 50.000 unidades por año (por cinco años) y un límite de valor Free On Board (FOB) para acceder al beneficio. Este régimen redujo significativamente el costo de entrada de muchos modelos electrificados, facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió la oferta disponible en el mercado local”.
Cabe aclarar que es un error asociar el concepto de vehículos electrificados únicamente a los modelos 100% eléctricos. Este universo abarca desde los mild hybrid (MHEV), los híbridos no enchufables (HEV), los híbridos enchufables (PHEV) y, finalmente, los eléctricos puros (BEV).
De hecho, dentro del total de vehículos electrificados comercializados (26.632 unidades), los híbridos no enchufables concentraron el 76% de las ventas. En segundo lugar se ubicaron los mild hybrid, con una participación del 17%, mientras que los modelos 100% eléctricos alcanzaron apenas un 5% del market share. En el último puesto quedaron los híbridos enchufables, que representaron el 2% del total.
“Las distintas tecnologías avanzan a ritmos diferentes porque enfrentan condiciones distintas: los híbridos no enchufables y mild hybrid crecen más rápido al ser más accesibles y no depender de infraestructura de carga, funcionando como una ‘puerta de entrada’ a la electrificación. En cambio, los eléctricos puros y los híbridos enchufables tienen un mayor impacto positivo en términos ambientales, pero su adopción está condicionada por la disponibilidad de puntos de recarga y por precios más elevados respecto de vehículos convencionales, lo que por ahora limita su penetración masiva”, analizaron.
Cuáles son los modelos electrificados más vendidos del país
Así quedó conformado el ranking de los 10 modelos electrificados más vendidos durante el año pasado; la principal particularidad es que en ningún puesto del top 10 aparece un vehículo puramente eléctrico:
- Toyota Corolla Cross (HEV): 9142 (ventas anuales)
- Toyota Corolla (HEV): 3651
- Baic BJ30 (HEV): 2246
- Renault Arkana (MHEV): 1165
- Haval H6 (HEV): 984
- Haval Jolion (HEV): 966
- Ford Maverick (HEV): 689
- Toyota RAV4 (HEV/PHEV): 552
- Mercedes Benz GLC 300 (MHEV): 430
- Ford Territory (HEV): 354
El vehículo 100% eléctrico con mayor volumen de ventas recién apareció en el puesto número 16 del ranking general: fue el Chevrolet Spark, que registró 206 unidades patentadas.
Cabe aclarar que varios de estos modelos (como el caso del Spark) fueron lanzados durante el año pasado, por lo que no alcanzaron a completar un ciclo anual completo de ventas.
En cambio, otros, como el Toyota Corolla y el Corolla Cross, ya se ofrecían desde enero con variantes electrificadas, lo que les permitió acumular mayores volúmenes de patentamientos a lo largo de todo el año.
- 1
Travesías off-road. La performance de las pick-ups y SUVs de Chevrolet puestas en acción
- 2
Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
- 3
Patente gratis: una ciudad argentina lanzó un beneficio inédito para quienes compren un auto 0km
- 4
¿Adiós a la nafta?: esto cuesta llenar la batería de un auto eléctrico en Argentina en 2026