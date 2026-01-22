Autos: los modelos de moda que crecen más que el mercado y prometen una revolución

La industria automotriz a nivel global muestra una clara tendencia hacia la movilidad electrificada. Incluso, en regiones como Europa ya existen restricciones concretas para los vehículos con motores nafteros en determinadas zonas urbanas, con el objetivo de promover una movilidad sustentable.

La Argentina aún se encuentra en sus primeros pasos, ya que en números concretos, se comercializaron 26.632 vehículos electrificados durante 2025, lo que representó un 4,6% de la totalidad del mercado, que alcanzó las 612.178 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La movilidad eléctrica todavía no logró consolidarse con fuerza en la Argentina

Puede parecer bajo el 4,6% de participación sobre el mercado total, pero lo que llama la atención es su crecimiento: avanzó un 88% en comparación con las 14.175 unidades vendidas en 2024. Ese desempeño se ubicó muy por encima del crecimiento general del mercado, que rondó el 47,8% interanual.

En el informe, explicaron cuáles fueron los motivos de este crecimiento del 88% y el potencial que tiene este segmento en el país: “El avance reciente de la electromovilidad en la Argentina estuvo impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0 para vehículos eléctricos e híbridos con un cupo de hasta 50.000 unidades por año (por cinco años) y un límite de valor Free On Board (FOB) para acceder al beneficio. Este régimen redujo significativamente el costo de entrada de muchos modelos electrificados, facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió la oferta disponible en el mercado local”.

BYD fue una de las automotrices que accedió al beneficio del cupo de vehículos electrificados TOMAS CUESTA - AFP

Cabe aclarar que es un error asociar el concepto de vehículos electrificados únicamente a los modelos 100% eléctricos. Este universo abarca desde los mild hybrid (MHEV), los híbridos no enchufables (HEV), los híbridos enchufables (PHEV) y, finalmente, los eléctricos puros (BEV).

De hecho, dentro del total de vehículos electrificados comercializados (26.632 unidades), los híbridos no enchufables concentraron el 76% de las ventas. En segundo lugar se ubicaron los mild hybrid, con una participación del 17%, mientras que los modelos 100% eléctricos alcanzaron apenas un 5% del market share. En el último puesto quedaron los híbridos enchufables, que representaron el 2% del total.

Los autos 100% eléctricos representaron un 5% de las ventas de los electrificados

“Las distintas tecnologías avanzan a ritmos diferentes porque enfrentan condiciones distintas: los híbridos no enchufables y mild hybrid crecen más rápido al ser más accesibles y no depender de infraestructura de carga, funcionando como una ‘puerta de entrada’ a la electrificación. En cambio, los eléctricos puros y los híbridos enchufables tienen un mayor impacto positivo en términos ambientales, pero su adopción está condicionada por la disponibilidad de puntos de recarga y por precios más elevados respecto de vehículos convencionales, lo que por ahora limita su penetración masiva”, analizaron.

Cuáles son los modelos electrificados más vendidos del país

Así quedó conformado el ranking de los 10 modelos electrificados más vendidos durante el año pasado; la principal particularidad es que en ningún puesto del top 10 aparece un vehículo puramente eléctrico:

Toyota Corolla Cross (HEV): 9142 (ventas anuales)

9142 (ventas anuales) Toyota Corolla (HEV): 3651

3651 Baic BJ30 (HEV): 2246

2246 Renault Arkana (MHEV): 1165

1165 Haval H6 (HEV): 984

984 Haval Jolion (HEV): 966

966 Ford Maverick (HEV): 689

689 Toyota RAV4 (HEV/PHEV): 552

552 Mercedes Benz GLC 300 (MHEV): 430

430 Ford Territory (HEV): 354

El Baic BJ30 fue el electrificado de origen chino con más ventas en 2025

El vehículo 100% eléctrico con mayor volumen de ventas recién apareció en el puesto número 16 del ranking general: fue el Chevrolet Spark, que registró 206 unidades patentadas.

Cabe aclarar que varios de estos modelos (como el caso del Spark) fueron lanzados durante el año pasado, por lo que no alcanzaron a completar un ciclo anual completo de ventas.

El Chevrolet Spark fue el auto puramente eléctrico con más ventas en 2025

En cambio, otros, como el Toyota Corolla y el Corolla Cross, ya se ofrecían desde enero con variantes electrificadas, lo que les permitió acumular mayores volúmenes de patentamientos a lo largo de todo el año.