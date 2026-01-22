¿Adiós a la nafta?: esto cuesta llenar la batería de un auto eléctrico en Argentina en 2026

El avance de los autos eléctricos en la Argentina, exponencial en términos de crecimiento, pero aún muy bajos en términos de participación, está redefiniendo no solo los hábitos de consumo, sino también la estructura de costos asociada a su uso.

En un escenario de aumento sostenido para este segmento de vehículos, la carga de energía vehicular va en dirección a dejar de ser una constante accesible para transformarse en una variable que genera nuevas interrogantes sobre la economía diaria de los usuarios.

A fines del año pasado, YPF, a través de su unidad Punto Eléctrico, implementó una modificación sustancial en su sistema de cobro, eliminando la tarifa plana mensual y sin restricciones que regía hasta entonces.

Este cambio, que alinea la modalidad de pago con los estándares internacionales y de otras compañías, impacta directamente en el presupuesto de los propietarios de vehículos eléctricos, quienes ahora afrontan un costo basado en la energía efectivamente consumida, medida en kilovatios hora (kWh).

Los autos eléctricos todavía cuentan con un porcentaje muy bajo de todas las ventas

Anteriormente, los usuarios accedían a una membresía mensual que les permitía cargar sus baterías de forma ilimitada, sin importar la frecuencia ni la distancia recorrida. Sin embargo, ese modelo quedó sin efecto, abriendo paso a un esquema tarifario escalonado que varía según el volumen de energía requerido por el vehículo.

Actualmente, los nuevos planes de YPF parten desde los $39.900 por 50 kWh al mes y pueden escalar hasta los $290.100 para un consumo de 500 kWh mensuales. Tomando como referencia que un auto eléctrico urbano consume, en promedio, unos 15 kWh cada 100 kilómetros, un usuario que recorra más de 250 kilómetros por día superará fácilmente los 500 kWh al mes. Para estos casos, el gasto en carga eléctrica se ubicará cerca de los $290.000.

Un auto eléctrico urbano consume en promedio unos 15 kWh cada 100 kilómetros Ashton Stan

Esta diferencia se vuelve particularmente crítica para quienes dependen de sus vehículos para actividades laborales, como choferes de aplicaciones, flotas corporativas o repartidores urbanos, donde el kilometraje diario es elevado y el consumo energético intensivo.

No obstante, hay que tener en cuenta que la autonomía de los autos eléctricos o híbridos enchufables (los que requieren carga eléctrica externa) varía según las condiciones de uso. En tránsito urbano, el consumo se reduce notablemente gracias a las tecnologías como el frenado regenerativo y todas estas unidades permiten la carga doméstica como opción adicional, por lo que la cuenta varía según cada caso en particular.

El cambio tarifario se produce en un momento de notable expansión del mercado de vehículos eléctricos en Argentina. Durante 2025 se patentaron 1279 vehículos eléctricos livianos, lo que constituye un crecimiento del 129,6% interanual respecto a las 557 unidades registradas en 2024.

El Chevrolet Spark fue el modelo eléctrico más vendido

Aunque los volúmenes totales aún son modestos en comparación con el parque automotor general, esta tasa de crecimiento podría marcar una tendencia mayor. El Chevrolet Spark fue el modelo más vendido con 206 unidades, representó el 16,1% del total del mercado eléctrico.

Este impulso en las ventas se atribuye en gran parte a la decisión del Gobierno nacional de implementar un cupo de importación con arancel cero para vehículos electrificados. Este régimen permite el ingreso de hasta 50.000 unidades anuales sin tener que pagar el Derecho de Importación Extrazona del 35%, siempre que el valor FOB del vehículo no supere los US$16.000.

El cupo de electrificados ayudo a promover estas tecnologías

El objetivo es mejorar la competitividad y reducir el precio de acceso a estas tecnologías, facilitando la llegada de modelos más económicos y funcionales. El programa, que se extenderá por cinco años y ya licitó su tercer período, también establece requisitos técnicos mínimos para los vehículos que deseen acceder al beneficio.

Entre ellos, se exige un peso mínimo de 400 kilos, una potencia superior a 15 kW (aproximadamente 20 CV) y una autonomía mínima de 80 kilómetros. Estas especificaciones buscan evitar la entrada de microvehículos de baja capacidad que no cumplan con los estándares de circulación urbanos y aseguran que los modelos importados sean aptos para un uso regular. El régimen abarca diversas tecnologías, incluyendo vehículos 100% eléctricos como así también híbridos convencionales, Mild Hybrid e híbridos enchufables.