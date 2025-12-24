Las faltas de tránsito por las que la policía puede secuestrarte el auto

Contar con toda la documentación obligatoria para circular no es un elemento opcional, sino que es una exigencia legal. Cuando falta alguno de los elementos requeridos por la normativa vigente, el conductor puede recibir una sanción económica y, en determinadas situaciones, incluso corresponde la remisión o secuestro del vehículo.

Según informó la Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Economía—, existen situaciones específicas en las que corresponde la retención del vehículo. Entre los principales motivos se encuentran:

No contar con la cédula del vehículo (infracción de $45.000)

(infracción de $45.000) No poseer la Licencia Nacional de Conducir ni en formato físico ni digital (infracción de $257.000)

(infracción de $257.000) No tener una póliza de seguro vigente (infracción de $257.000)

(infracción de $257.000) Registrar resultado positivo en un control de alcoholemia (infracción de $1.750.000)

Si el conductor no cuenta con la póliza de seguro vigente se le remite el vehículo

En la misma sintonía, existen infracciones en las que la policía puede proceder al secuestro del vehículo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el conductor evade un control de tránsito, intenta darse a la fuga o desobedece la orden de detenerse. En estos casos, además de la sanción económica, se considera una falta grave que habilita la remoción inmediata del rodado.

Por eso, de cara a las fiestas de fin de año, resulta fundamental contar con toda la documentación y los requisitos legales en regla para viajar tranquilos, evitar inconvenientes durante un eventual control de tránsito y prevenir la posible remisión del vehículo en la Argentina.

En cambio, existen otras infracciones —y muy frecuentes— que no derivan en el secuestro del vehículo. Por ejemplo, circular sin patente o con la misma adulterada implica que el conductor deberá retirar cualquier elemento que la cubra o modifique y abonar una multa de $257.000. No contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) también constituye una falta: puede incluir la retención de la licencia de conducir y conlleva igualmente una sanción económica de $257.000 en la Argentina.