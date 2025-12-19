¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en diciembre 2025?

En un mercado de autos usados que volvió a mostrar señales de enfriamiento en noviembre, el costo de la transferencia se mantiene como uno de los gastos clave a considerar al momento de cerrar una operación. El mes pasado se comercializaron 132.089 vehículos usados, lo que representó una caída del 12,62% frente a igual período de 2024 y un retroceso del 20,56% en comparación con octubre, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Pese al freno coyuntural, el balance anual sigue siendo positivo. Entre enero y noviembre de 2025 se vendieron 1.735.030 unidades, un 9,48% más que en el mismo período del año anterior, consolidando al mercado de usados como uno de los pilares de la actividad automotriz.

En ese contexto, la transferencia del dominio continúa siendo un paso obligatorio y un costo que incide directamente en el presupuesto final del comprador.

El valor de este trámite varía según distintos factores: el modelo, el año de patentamiento y si el vehículo fue fabricado en la Argentina o si es importado. Sobre el valor fiscal —que depende del modelo y la antigüedad— se aplica un porcentaje: 1,5% para los autos nacionales y 2% para los importados.

Existe un estimador de costos que indica cuánto saldría la transferencia según el modelo ingresado Shutterstock

Así, por ejemplo, si un vehículo está valuado en $10.000.000, la transferencia costará $150.000 en el caso de un modelo producido en la Argentina, mientras que ascenderá a $200.000 si se trata de una unidad proveniente del exterior.

De todas formas, existe un estimador de costos que proporciona la la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios en Argentina (DNRPA) donde se puede colocar la patente del auto, el valor declarado y la provincia de radicación y arroja un valor. Por otra parte, cabe aclarar que al costo de la transferencia se le suman otros gastos como los que son relativos a los impuestos, sellos y formularios.

Qué documentos se necesitan para realizar una transferencia

Además de pensar en los gastos que requiere una transferencia, no se deben olvidar los documentos necesarios. En ese sentido, este es el listado de documentos y papeles que exige el Registro:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte (para extranjeros).

Constancia de CUIT o CUIL.

Título de propiedad del automotor o Constancia de Asignación de Título (CAT) y todas las cédulas del vehículo (verdes y azules).

Formulario 08: se puede tramitar en forma presencial o digital.

Si existe prenda: constancia (carta documento o telegrama colacionado) de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario. Lo mismo vale si el vehículo está inscripto en contrato de leasing.

Sólo para maquinarias: formulario 381 de AFIP.

El formulario 08 ahora se puede llenar de manera digital

En lo que refiere al libre deuda de infracciones de tránsito, es necesario saber que ya no es un requisito obligatorio al momento de realizar una operación en un Registro del Automotor. Sin embargo, en algunos registros puede aparecer como un trámite opcional: si comprador y vendedor acuerdan no exigirlo, entonces no será necesario presentarlo.