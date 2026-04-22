Cómo anda el SUV chino que está de moda en la Argentina: es uno de los más vendidos y es famoso por “gastar poco”

Es uno de los modelos “de moda” en el mercado automotor argentino. Cada vez se ven más unidades en la calle y despierta curiosidad en los transeúntes.

Se trata del BAIC BJ30, uno de los SUV más vendidos de la Argentina y el modelo chino sensación. Controversial por su diseño similar al de algunos competidores —como el Ford Bronco Sport— y las infladas cifras de potencia que declara, este modelo no deja indiferente al público.

El vehículo familiar se transformó en el segundo modelo más vendido proveniente de China, detrás del Ford Territory. Si se analizan sus números, vendió 2246 unidades en todo el 2025, apenas un 0,4% de mercado. Pero el 2026 lo arrancó con todo: se vendieron unas 2093, número con el que amplió su market share al 1,4%.

Es el segundo modelo más vendido proveniente de China, detrás del Ford Territory

La propuesta del modelo es clara, apoyándose en una eficiente mecánica híbrida, un interior espacioso y un equipamiento con mucha tecnología. Se ofrece en nuestro país en las versiones de 4x2 y 4x4. Evaluamos la primera, que devolvió los siguientes resultados.

El diseño se caracteriza por contar con una figura cuadrada, con líneas rectas bien definidas y dimensiones amplias. Tiene unos 4730 mm de largo, 1910 de ancho y 1790 de alto, con una distancia entre ejes de 2820 mm y una distancia del suelo de 215 mm.

Largo: 4730 mm

4730 mm Ancho: 1910 mm

1910 mm Alto: 1790 mm

1790 mm Distancia entre ejes: 2820 mm

2820 mm Capacidad del tanque: 51 L

51 L Despeje: 215 mm

215 mm Ángulo de ataque: 24,5°

24,5° Ángulo de salida: 30°

30° Neumáticos: 235/60 R19

235/60 R19 Peso en vacío: 1770 kg

El modelo tiene unos 4730 mm de largo, 1910 de ancho y 1790 de alto

Esto le permite contar con un excelente espacio interior, tanto para las plazas delanteras como traseras. Pueden viajar con comodidad cinco adultos, pero la contracara de esta prestación es el manejo de las dimensiones para un vehículo citadino.

Está impulsado por una mecánica híbrida convencional (no se enchufa). La misma está compuesta por un motor naftero con turbo de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada, que declara 156 CV y 135 Nm, junto a otros dos eléctricos (uno sobre cada eje), que entregan 175 CV (130 kW) y 315 Nm y 74 CV (55 kW) y 135 Nm, respectivamente.

Equipa una mecánica híbrida convencional, compuesta por un motor naftero turbo 1.5 L junto a otros dos eléctricos

En este punto se encuentra una de las polémicas del modelo, ya que declara una potencia combinada de 403 CV y un torque máximo de 635 Nm. El jefe de mecánicos de una de las principales entidades del país expresó que “BAIC declara algo más de 400 caballos, pero la realidad es que está cercano a los 240 CV, teniendo las baterías al 100% y haciendo una combinación del caballaje del motor a combustión junto a los eléctricos”.

Declara una potencia combinada de 403 CV y un torque máximo de 635 Nm, pero las cifras se pusieron en duda

Con esta aclaración realizada y por más que no cuente con lo comunicado, al modelo le sobra potencia. En ningún momento se sienten los 1770 kg de su peso, ni se sufre para sobrepasar en ruta, todo lo contrario. Apoyado en su caja eléctrica con dos marchas (DHT) tiene una reacción aceptable. A su vez, largado en velocidad logra un muy buen rendimiento en autopista, con una notable insonorización.

Se apoya en una caja eléctrica con dos marchas (DHT)

Trae un tanque de combustible de 51 litros. El consumo mixto declarado por la marca es de 5,85 litros cada 100 kilómetros. En las mediciones realizadas por este medio, bajo condiciones normales de manejo sin un cuidado particular por la autonomía, se registraron unos 7,3 litros cada 100 km de consumo mixto. Su autonomía total le permite recorrer unos 700 km, aproximadamente.

El gran diferencial con el que se presenta es su equipamiento interior. Su tablero digital de 10,25” se suma a la pantalla central táctil de 14,6″, protagonista del habitáculo y por donde pasan todos los controles. Puede llegar a ser tedioso que en todo su tablero no cuente con botones físicos, además de que distrae al conductor.

El habitáculo es moderno, con mucha tecnología y terminaciones de buena calidad

Siguiendo esa línea, el sistema operativo puede sentirse lento por momentos, donde el CarPlay inalámbrico tiene una respuesta irregular. En uno de los recorridos realizados por este medio, la pantalla no prendió de inmediato, algo que no hubiese sido grave en otros vehículos, pero en este caso prácticamente todas las operaciones se realizan a través de la misma. Al apagar el auto y volver a encenderlo se solucionó.

La pantalla central táctil de 14,6″ es protagonista del habitáculo; por ella pasan todos los controles

Complementa esto con una útil cámara 3D panorámica de 360°, asientos tapizados en cuero (los delanteros tienen regulación eléctrica, calefacción y ventilación), climatizador bizona, sensor de lluvia, estuche para anteojos, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico de celulares, techo panorámico eléctrico y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Es realmente muy completo, otorgando una experiencia digna de otro segmento.

Sus modos de conducción son Standard (Estándar), Sport (Deportivo), Economy (Económico, de ahorro) y Snow (Nieve). Uno de sus agregados más curiosos es una mesa de camping en el baúl.

Equipa cuatro modos de conducción: Standard, Sport, Economy y Snow

A pesar de que lo que el público general se pueda llevar como impresión del SUV por sus dimensiones y estilo, no es un auténtico offroad. Hay que tener en cuenta que es un monocasco (no utiliza un chasis de largueros), no cuenta con reductora ni diferenciales bloqueables y esta versión es tracción delantera. Cumple con creces para caminos irregulares o las rutas de la Argentina en la actualidad, pero eso no lo hace un todoterreno.

En lo que hace a su seguridad equipa seis airbags y múltiples asistencias a la conducción (ADAS) como control crucero adaptativo con asistencia, control de descenso en pendientes, alerta de tráfico cruzado con freno, advertencia de cambio y mantenimiento de carril, detección de punto ciego, alerta de colisión frontal y trasera, frenado de emergencia para peatones y vehículos, entre otras.

El modelo chino se comercializa en el país en los colores Blanco Perla, Verde Pistacho, Azul Cielo, Gris Mate, Gris Claro, Gris Oscuro y Negro Jet, listado a un precio oficial de US$35.800.