BMW Experience: el evento que permitió manejar a más de 200 km/h

Poder manejar a más de 200 km/h en la recta principal del Autódromo es una experiencia que todo fanático de los autos quisiera poder disfrutar. Y el BMW Experience fue el evento perfecto para poder vivirlo.

Fueron dos jornadas completas en las que BMW Group Argentina se instaló en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para una nueva edición de su BMW Experience, que este año les brindó a más de 500 participantes la posibilidad de manejar al límite y comprobar las capacidades de una extensa y variada selección de modelos.

El BMW Experience dispuso más de 15 modelos para manejar.

Guiados por el equipo de instructores que lideran Carlos Alberto “Tim” Pairetti y Leonel Bovalina, clientes, amigos de la compañía y periodistas pudieron vivir la adrenalina de conducir vehículos con distintas tecnologías de propulsión, acelerar a fondo en la recta del Circuito N°5 y experimentar así las bondades de los modelos de BMW y MINI, como sus capacidades de frenado y controles dinámicos, en un entorno seguro y adecuado.

Entre la flota disponible de modelos se encontraban varias unidades de deportivos a combustión (como los BMW M135 xDrive, M240i xDrive, M340i xDrive, X3 M50 xDrive o el nuevo MINI John Cooper Works), híbridos enchufables (como la BMW X1 xDrive25e), completamente eléctricos (como dos ejemplares de la iX2 xDrive30) y modelos clásicos de la marca (como el BMW 330i y la BMW X5 xDrive40i).

Integrantes de la red de concesionarios de BMW Group Argentina junto a Federico Álvarez Castillo.

Además, con el leit motiv de la celebración de los 25 años de BMW Group como subsidiaria en Argentina, en los boxes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez se exhibieron más de 30 productos, además de ofrecer experiencias como espacios para interactuar con las distintas tecnologías de la gama, apreciar accesorios de la línea M Performance o tomarse fotos de recuerdo.

Entre la larga lista de modelos allí exhibidos se destacaron el nuevo BMW M5, el híbrido-enchufable que representa el BMW más potente que haya llegado a Argentina, el BMW Z4, de reciente regreso al porfolio local, los flamantes MINI John Cooper Works y Cooper Cabrio (que fueron lanzados en The BMW Experience) y las últimas novedades de BMW Motorrad, como las deportivas S 1000 RR y S 1000 XR y el scooter BMW C 400 X.

El Nuevo MINI John Cooper Works, una de las novedades presentadas en el BMW Experience.

“Ha sido una verdadera fiesta volver a ofrecerles a nuestros clientes un evento de semejante magnitud en el Autódromo. Sabemos, por todo el feedback recibido, que ha sido una experiencia única e inolvidable para cada uno de ellos. Este hito representa la celebración principal por los 25 años de nuestra subsidiaria y logró apelar a toda la deportividad y pasión que generan nuestras marcas BMW, MINI y BMW Motorrad”, afirmó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, sobre The BMW Experience.

El periodista Diego Leuco no se quiso perder el BMW Experience. JUAN IGNACIO RONCORONI

El BMW Experience en números:

2 primaverales jornadas de evento

+500 asistentes

+600 pruebas de manejo

+30 vehículos en exhibición

+15 autos disponibles para manejar

+12.000 kilómetros recorridos por todos los autos en pista

5, el número del circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez sobre el cual se realizaron las pruebas dinámicas

6 instructores de manejo

2 lanzamientos: MINI John Cooper Works y MINI Cooper Cabrio S

2 modelos cabrio de BMW Group que regresan al país: BMW Z4 y MINI Cooper Cabrio

727 cv, la potencia total combinada del nuevo BMW M5

El BMW Experience en imágenes:

