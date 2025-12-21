Un nuevo SUV ahora se vende en cuotas y a tasa 0

Una de las grandes apuestas que presentó Nissan este año fue, sin dudas, el nuevo Kicks, un modelo que se renovó de manera integral y que llegó al mercado argentino en tres versiones. El SUV incorporó un cambio profundo en su diseño exterior, creció en dimensiones y sumó una nueva propuesta mecánica, con el objetivo de posicionarse un escalón por encima de su antecesor dentro del segmento.

En ese contexto, y en el mes de su lanzamiento, la marca de origen japonés lo ofrece con distintas alternativas de financiación. La propuesta, que está disponible para cualquiera de las tres versiones de la gama, rige durante diciembre y se canaliza a través de CrediNissan, la entidad financiera de la automotriz:

Opción 1: $20.000.000 de financiación en 12 cuotas a tasa 0%

$20.000.000 de financiación en 12 cuotas a tasa 0% Opción 2: $20.000.000 de financiación en 24 cuotas a tasa 0%

$20.000.000 de financiación en 24 cuotas a tasa 0% Opción 3: $30.000.000 de financiación en 24 cuotas a tasa 19,9%

El nuevo Nissan Kicks creció en dimensiones frente al Kicks Play

Cómo es el nuevo Nissan Kicks

La palabra restyling le queda corta al nuevo Nissan Kicks porque, como se mencionó previamente, no sólo cambió su diseño, sino que también creció en tamaño. Ahora mide 1625 mm de alto (13 mm más que antes), 1800 mm de ancho (+40 mm), 4365 mm de largo (+55 mm) y cuenta con una distancia entre ejes de 2655 mm (+35 mm). A eso se suma un baúl de 470 litros, unos 38 litros más que en la generación previa.

Con estas dimensiones, la marca busca que el modelo escale hacia el segmento C, mientras que el actual Kicks Play continúa en el segmento B. De hecho, al segmento B se va a incorporar el Nissan Kait, que la firma japonesa reveló pocas semanas atrás y que llegará el año próximo.

El nuevo Nissan Kicks llega en tres versiones

También hay novedades mecánicas, ya que ahora equipa un motor turbo 1.0 L de tres cilindros con inyección directa, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática DCT de doble embrague. El conjunto se completa con freno de mano eléctrico, función Auto Hold y levas al volante.

Todo este salto en producto se ve reflejado en el precio de lanzamiento, con una gama compuesta por las tres versiones que se comercializan con los siguientes precios:

Nuevo Nissan Kicks Sense: $52.990.000

$52.990.000 Nuevo Nissan Kicks Advanced: $57.990.000

$57.990.000 Nuevo Nissan Kicks Exclusive: $59.990.000

Por su parte, la versión Sense, que funciona como entrada de gama, ya ofrece un equipamiento destacado: llave inteligente, alerta y asistente de prevención de cambio de carril, control de crucero inteligente, freno electrónico con Auto Hold, levas al volante, llantas de aleación de 17″ y una pantalla multimedia de 12,3″.

Interior del nuevo Nissan Kicks SEBASTIAN PANI

A partir de la versión Advance se suman el cargador inalámbrico para celulares, las barras de techo longitudinales y el encendido remoto del motor, lo que refuerza el confort y la practicidad en el uso diario.

En lo más alto de la gama se ubica la variante Exclusive, que agrega techo solar panorámico, faros delanteros con proyectores, luces interiores ambientales, tablero digital de 12,3″,sensores de lluvia y de estacionamiento delantero, llantas de aleación de 19″, sensor crepuscular, sistema de audio BOSE con 10 parlantes y el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS).