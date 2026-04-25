Cargar mal la bicicleta en el auto puede generarte una multa

El ciclismo cuenta con una gran cantidad de fanáticos en la Argentina y, en muchos casos, para disfrutar de la actividad es necesario trasladar la bicicleta en auto, ya sea para llegar a circuitos específicos o mismo para los viajes. Sin embargo, la bicicleta no puede transportarse de cualquier manera, y hacerlo de forma incorrecta no solo implica riesgos de seguridad, sino también posibles multas.

En el mejor de los casos (cuando no hay pasajeros en las plazas traseras y los asientos pueden rebatirse) una de las opciones más seguras es llevar la bicicleta dentro del vehículo. Para eso, se recomienda desmontar al menos la rueda delantera y sujetarla correctamente, de modo que, ante una frenada brusca o un impacto, no se convierta en un objeto peligroso dentro del habitáculo.

En lo que refiere al marco legal, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe transportar cualquier carga que sobresalga de los límites del vehículo (tanto en largo como en ancho) o que oculte luces y señalización. En ese sentido, también se considera infracción aquellos elementos que puedan representar un riesgo para otros usuarios de la vía.

El portabicicletas trasero no está permitido por la ley

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recuerdan que “nada ajeno al vehículo puede exceder los límites de la carrocería (largo entre paragolpes y ancho entre espejos)”, por lo que sólo está permitido transportar carga dentro del auto o sobre él.

En el caso de las bicicletas, por su tamaño y características, una de las alternativas habilitadas es el uso de portabicicletas de techo, diseñados específicamente para ese fin. Este tipo de sistema permite sujetar la bicicleta sin comprometer la visibilidad ni la seguridad del vehículo, siempre que estén correctamente instalados. Además, evitan que la carga sobresalga por detrás, algo que sí ocurre con los soportes traseros tipo “colgante”, que en muchos casos no cumplen con la normativa.

De todos modos, aunque esté permitido transportarlas en el techo, los especialistas en seguridad vial señalan que es una alternativa recomendable para circular a baja velocidad y en distancias cortas.

El portabicicletas de techo está permitido Shutterstock

A su vez, remarcan que uno de los errores más comunes es confiar en dispositivos no homologados o mal utilizados. Por eso, antes de salir a la ruta, es clave verificar que la bicicleta esté bien fijada, que no interfiera con luces ni patente, y que no sobresalga de los límites permitidos.

En resumen, para evitar multas y, sobre todo, situaciones de riesgo, las opciones más seguras son dos: transportar la bicicleta dentro del vehículo correctamente sujeta o utilizar portabicicletas de techo adecuados. Todo lo demás puede derivar en sanciones y, en el peor de los casos, en un accidente.