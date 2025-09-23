Carsharing: una inversión busca ampliar su uso en el país

El mercado automotor argentino atraviesa un momento positivo, las ventas de 0 km crecen, llegan nuevos modelos y comienzan a concretarse algunas inversiones. En ese contexto, la plataforma de carsharing entre particulares llamada "TripWip", fundada en Uruguay en 2023, oficializó una apuesta para expandir su operación en el país.

La compañía comunicó una inversión de un millón de dólares para fortalecer su presencia en el país. “Tras obtener una ronda de financiamiento, TripWip consolida su posición como la primera solución tecnológica de intercambio de vehículos entre particulares en el país, dentro de un mercado valuado en US$ 12,4 millones y con una proyección de crecimiento anual del 3,2%”, detallaron.

En esa línea, el CEO de la compañía, Juan Manuel Pancic, comentó: “La Argentina representa una oportunidad estratégica para consolidar el liderazgo en la región. Tras identificar tempranamente el potencial cuando usuarios argentinos comenzaron a consultarnos sobre disponibilidad en el país, hoy fortalecemos nuestra posición como first movers en un mercado sin una plataforma 100% consolidada de carsharing entre particulares”.

Juan Manuel Pancic, cofundador y CEO de la compañía, y Juan Andrés Vico, CTO y cofundador

Por su parte, el CTO y cofundador, Juan Andrés Vico, agregó: “En la Argentina, donde el acceso a la compra de vehículos es limitado por la inflación y restricciones de financiamiento, nuestro modelo ofrece una alternativa real. Hemos visto surgir un nuevo segmento de anfitriones que ven el carsharing como modelo de inversión, adquiriendo vehículos específicamente para la plataforma”.

La presencia de la marca en el país

El modelo de esta plataforma conecta propietarios de vehículos que buscan generar ingresos extra con conductores que necesitan movilidad temporal. A su vez, cobra una comisión de entre el 20% y 22% sobre el precio neto del alquiler y maneja toda la gestión de seguros a través de una alianza con Rio Uruguay Seguros (RUS).

En cuanto a números, tras su lanzamiento formal en marzo de 2025, TripWip Argentina cuenta con 14.000 usuarios y proyecta cerrar el año con 100.000 usuarios y 800 vehículos disponibles. Estos números tomaron lugar en Buenos Aires y Bariloche, aunque tienen planes de expansión a Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Ushuaia y San Martín de los Andes.

“Nuestro principal desafío es que tenemos más demanda que oferta. Estamos trabajando activamente en sumar anfitriones que quieran monetizar sus vehículos cuando no los usan”, reconoció el CEO.

Para fortalecer su presencia en el mercado local, la empresa desarrolló adaptaciones específicas incluyendo integración con Mercado Pago, pricing en pesos argentinos y la incorporación de anfitriones comerciales que pueden utilizar pólizas propias para alquiler sin chofer, una opción no disponible en Uruguay.

De cara a futuro, el CEO proyecta: “En cinco años esperamos que el carsharing sea una opción naturalizada en este país [la Argentina], tal como las apps de traslado superaron en muchos casos a los taxis tradicionales”.

De esta manera, se incorpora un nuevo jugador al mercado de carsharing en la Argentina, ya explorado por automotrices como Toyota y por otras empresas privadas, generando así una alternativa a la movilidad local.