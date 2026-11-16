Cómo es la Toyota Tacoma híbrida, la nueva pickup que se fabricará en la Argentina

Toyota fabricará la Tacoma híbrida en la Argentina a partir de 2030, para lo que construirá una nueva planta en Zárate. El proyecto, que contempla una inversión de US$1341 millones bajo el RIGI, comenzará con una capacidad de 50.000 unidades anuales, de las cuales la compañía estima exportar el 70% a América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

El proyecto contempla una capacidad de 50.000 unidades anuales NATHAN LEACH-PROFFER

La pickup convivirá con la Hilux de producción nacional, aunque apuntará a un público que busca mayor confort, equipamiento y prestaciones, según explicó a LA NACION Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina. La nueva fábrica tendrá una estructura preparada para alcanzar las 100.000 unidades anuales mediante futuras ampliaciones, aunque el único modelo confirmado para el proyecto es la Tacoma.

La pickup convivirá con la Hilux de producción nacional, aunque apuntará a un público que busca mayor confort, equipamiento y prestaciones, según explicó a LA NACION Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina Santiago Filipuzzi

Para conocer qué ofrecerá la camioneta, una primera referencia es su configuración estadounidense que se produce en las plantas mexicanas de Baja California y Guanajuato.

En 2025, Toyota fabricó 310.152 Tacoma en México, de las cuales 40.194 fueron híbridas. Ese mismo año vendió 274.638 unidades en Estados Unidos, donde la Tacoma lleva más de dos décadas como la pickup mediana más vendida, y 10.793 en México, entre ellas 3439 híbridas. Como referencia, la capacidad inicial prevista para Zárate, de 50.000 unidades anuales, supera el volumen de Tacoma híbridas que México produjo en 2025.

La capacidad inicial prevista para Zárate supera el volumen de Tacoma híbridas que México produjo en 2025 NATHAN LEACH-PROFFER

En Estados Unidos la gama híbrida combina un motor naftero turbo de 2,4 litros con asistencia eléctrica y entrega hasta unos 330 CV y 630 Nm de torque, con caja automática de ocho velocidades y tracción 4x4. También cuenta con versiones que incorporan equipamiento de confort y otras con una preparación específica para salir del asfalto.

Si bien la Tacoma argentina seguirá los lineamientos globales del modelo, tendrá adaptaciones a las condiciones de uso de los mercados de la región. Salinas le explicó a este medio que ese trabajo puede involucrar calibraciones del motor, la suspensión y los frenos, según factores como la temperatura, la altura y las exigencias de cada destino.

En Estados Unidos la gama híbrida combina un motor naftero turbo de 2,4 litros con asistencia eléctrica y entrega hasta unos 330 CV y 630 Nm de torque

Por eso, las características de la pickup que hoy se vende en Estados Unidos permiten aproximarse a la propuesta del modelo, aunque todavía no definen las especificaciones ni el equipamiento que tendrá su versión nacional.

Cómo funciona la motorización híbrida

El sistema i-FORCE MAX utiliza un motor naftero de cuatro cilindros, 2,4 litros y turbo combinado con asistencia eléctrica. El conjunto entrega unos 330 CV y 630 Nm de torque. En la versión Trailhunter, la potencia es ligeramente inferior, unos 327 CV.

Todas las Tacoma híbridas de ese mercado tienen caja automática de ocho velocidades, tracción 4x4 y cabina doble para cinco ocupantes. La ficha también contempla una caja de transferencia con reductora para circular en condiciones más exigentes.

Si bien la Tacoma argentina seguirá los lineamientos globales del modelo, tendrá adaptaciones a las condiciones de uso de los mercados de la región

Esta motorización se ofrece en cinco versiones: TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro y Trailhunter. Esa variedad permite encontrar desde configuraciones con mayor equipamiento de confort hasta otras con suspensiones y protecciones específicas para uso fuera del asfalto.

Según las estimaciones de la agencia ambiental estadounidense EPA que reproduce Toyota, el consumo combinado ronda los 10,2 litros cada 100 kilómetros en la mayoría de las híbridas, mientras que la Limited registra unos 9,8 litros. Son cifras de homologación de Estados Unidos que pueden diferir del consumo real.

En el mercado norteamericano esta motorización se ofrece en cinco versiones: TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro y Trailhunter

Tamaño y capacidad de trabajo

Con la caja de carga corta, la Tacoma mide aproximadamente 5,41 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 3,35 metros. El espacio de carga ofrece unos 1,53 metros de longitud interior y 1,14 metros entre los pasarruedas. La gama también contempla una configuración más larga, disponible en la Trailhunter, que lleva el largo total a unos 5,75 metros y la caja de carga a 1,87 metros.

En las variantes híbridas, la capacidad de carga oscila entre unos 644 y 776 kilos, según la configuración, mientras que la capacidad máxima de remolque se ubica entre aproximadamente 2700 y 2722 kilos. El tanque de combustible tiene una capacidad cercana a los 69 litros.

En las variantes híbridas, la capacidad de carga oscila entre unos 644 y 776 kilos, según la configuración Toyota

Aunque Toyota busca con este modelo captar a clientes que priorizan el confort y las prestaciones, Salinas aclaró que también puede tener una utilización laboral. La compañía espera que la Tacoma encuentre usuarios en actividades como el campo, la energía y la minería, aunque con una presencia menor que la Hilux.

Pantallas, confort y asistencias

En el interior, las cinco versiones híbridas estadounidenses cuentan con instrumental digital de 12,3 pulgadas. La pantalla multimedia puede ser de 8 o 14 pulgadas y ofrece compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Las configuraciones más equipadas incorporan asientos delanteros calefaccionados y ventilados, regulación eléctrica, climatizador de dos zonas, cargador inalámbrico y techo solar. También pueden sumar un equipo JBL de diez parlantes con un parlante Bluetooth portátil desmontable.

Las cinco versiones híbridas estadounidenses cuentan con instrumental digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia que puede ser de 8 o 14 pulgadas NATHAN LEACH-PROFFER

Entre las soluciones prácticas aparecen el portón con apertura y cierre eléctricos, los anclajes regulables en la caja y, según la versión o los opcionales, una toma de corriente de 120 voltios y hasta 2400 W, que permite alimentar equipos eléctricos.

En seguridad, todas incluyen monitor de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero y Toyota Safety Sense 3.0. Este conjunto reúne un sistema precolisión con detección de peatones, control de velocidad crucero adaptativo, asistencias de carril y luces altas automáticas, entre otras funciones. La asistencia de estacionamiento delantera y trasera con frenado automático se incorpora mediante paquetes en las TRD Sport y TRD Off-Road, mientras que forma parte del equipamiento de serie de las Limited, TRD Pro y Trailhunter.