Cómo evitar el dolor de espalda al manejar y cuál es el secreto desconocido para viajes largos

El nivel de equipamiento de los autos no sólo avanzó en términos de seguridad, sino que también experimentó un gran cambio en cuanto a la comodidad, tanto para el conductor como para los pasajeros. Este enfoque en el confort no es sólo un detalle de lujo, puede marcar la diferencia a la hora de prevenir molestias frecuentes como el dolor de espalda durante la conducción.

Si el dolor de espalda aparece, especialmente en viajes largos, existen diversas recomendaciones que pueden ayudar a reducir las molestias y cuidar esta zona del cuerpo.

Por empezar, en los viajes de larga duración, la Sociedad Española de la Columna Vertebral (GEER) recomienda antes de subirse al auto, y en caso de que haya que armar algún bolso, cuidar la postura corporal en dicha acción, porque eso puede derivar en un dolor posterior al momento de manejar. También antes de arrancar el auto es conveniente realizar algunos ajustes de movilidad precios.

En los viajes largos, el cuidado de la espalda debe comenzar antes de subirse al auto Andrey_Popov - Shutterstock

Ahora bien, una vez encima del auto, esta institución europea aconseja realizar pausas frecuentes para bajar del habitáculo, caminar y estirarse unos 15 minutos cada dos horas de conducción. Este hábito ayuda a reducir la posibilidad de que aparezcan dolores lumbares y cervicales, además de mejorar la circulación y aliviar la tensión acumulada durante la conducción.

En lo que respecta al momento en que el conductor —o mismo los pasajeros— estén sentados, se recomienda utilizar un soporte lumbar, que puede ser una almohada pequeña o incluso una toalla enrollada. Este apoyo ayuda a mantener la curvatura natural de la columna y a evitar tensiones innecesarias en la zona baja de la espalda.

Los expertos hacen hincapié en la importancia de mantener una buena postura durante todo el viaje, ya que es común que, con el paso de los kilómetros, los conductores tiendan a deslizarse hacia abajo en el asiento. Este hábito rompe la posición más favorable para la espalda y aumenta el riesgo de que aparezcan dolores.

Los especialistas recomiendan utilizar un soporte lumbar Tualek Photographer - Shutterstock

Por el contrario, la posición adecuada es la de la espalda bien apoyada en el respaldo, con rodillas y caderas en ángulo recto.

En la misma línea, el portal internacional Spine-health, especializado en información sobre salud y bienestar, sumó otros consejos complementarios a los ya mencionados.

El primero es mantener una postura adecuada, con los bolsillos del pantalón vacíos y a una distancia aproximada de 25 centímetros del volante. Por su parte, también se aconseja el uso de ropa cómoda.

Además, este sitio atribuye al estado del camino un papel importante en el dolor lumbar, ya que los baches o el ripio pueden aumentar las probabilidades de que aparezcan molestias en la espalda.

Por último, los especialistas también recomiendan aprovechar el uso del asiento calefaccionado, siempre que el vehículo cuente con este sistema. La calefacción en el asiento ayuda a relajar los músculos de la zona lumbar, mejora la circulación sanguínea y puede aliviar tensiones acumuladas durante la conducción, especialmente en climas fríos o en viajes prolongados.