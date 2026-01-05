Cómo funciona el dispositivo que hace “la tomografía” del auto

Los autos incorporan cada vez más componentes electrónicos que controlan desde el encendido hasta los sistemas de seguridad y las diversas ayudas a la conducción, conocidas como ADAS. En ese contexto, el scanner automotriz se vuelve una herramienta de mayor relevancia tanto para los talleres mecánicos como para quienes desean evaluar el estado de un vehículo antes de comprarlo.

Un scanner automotriz es un dispositivo que, al conectarse a la computadora del auto mediante la ficha OBD, permite leer los códigos de error almacenados en los diferentes módulos electrónicos. Cada uno de esos códigos representa una falla, una alerta o un comportamiento anómalo detectado por los sensores del vehículo. Es, en otras palabras, como acceder a la ‘memoria’ del auto para saber qué pasó, qué está fallando o qué podría fallar pronto.

El proceso comienza con una lectura completa de los módulos. Allí se identifican fallas activas —las que están ocurriendo en ese momento— y fallas históricas, es decir, situaciones que ya no están presentes pero quedaron registradas.

Es importante aclarar que, aunque el scanner sea de suma relevancia, no resuelve las posibles fallas que detecta. A su vez, hay fallas que no quedan registradas, especialmente aquellas vinculadas a componentes mecánicos: desgastes en la suspensión, ruidos en la transmisión, pérdida de compresión en el motor o problemas de frenos. Por eso, los especialistas remarcan que el scanner no reemplaza la revisión tradicional, sino que la complementa.

Escanear un vehículo es como obtener una radiografía del cuerpo humano Rudy Wijanarko - Shutterstock

Conocer para qué sirve también es útil para quienes están por comprar un auto usado, ya que una lectura rápida permite obtener una especie de “radiografía eléctrica” del vehículo. Así se pueden detectar intervenciones previas, fallas ocultas o manipulación indebida de sistemas cruciales como ABS, airbag o control de estabilidad. Este aparato es capaz hasta de detectar fallas en el sistema multimedia de un auto.

Por ende, en un mercado donde muchas veces las unidades se venden sin un historial mecánico completo, esta información brinda transparencia y ayuda a evitar sorpresas.

Además, como se mencionó previamente, para los propios usuarios funciona como una herramienta preventiva. Ante cualquier luz de advertencia en el tablero, un scanner puede orientar sobre el origen del problema y evitar daños mayores. Muchas veces una falla menor —como un sensor sucio o una mala conexión— puede derivar en una avería costosa si no se atiende a tiempo.

En síntesis, esta herramienta se convirtió en un aliado clave en el mercado de usados como en la persona que busca un diagnóstico claro sobre el estado de su auto.