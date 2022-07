El horóscopo y los autos: Dime de qué signo eres y te diré qué auto comprarte

"El destino está marcado por los planetas, que son fuerzas posicionadas en un punto en el momento en que a vos te toca nacer. La astrología interpreta las posiciones planetarias y cómo estos planetas influyen sobre el ser e inciden en el instante en que la persona quiere realizar una acción; lo que aplica para todo, incluyendo la compra y venta de un vehículo", dice Waldo Casal, astrólogo con más de 35 años de trayectoria.

Por su parte, "la astrología tropical es una disciplina que trabaja con la carta natal de una persona. En el momento que nace se calcula, como si fuera una foto del cielo; por eso, se necesita el horario de nacimiento. Es muy antigua, porque los astrólogos hemos sido consultados desde el principio de los tiempos. Hoy se vive algo similar a la década del ‘70, cuanto las personas trataban de encontrar filosofías diferentes; esto lo trato en mi libro, porque la juventud quiere transformar todo en algo nuevo", afirma Jimena La Torre, astróloga, tarotista y escritora.

Beatriz Leveratto, profesora astróloga y tarotista, destaca que "la astrología, mediante nuestra propia carta natal, muestra nuestro ADN energético, que está presente en toda nuestra vida y en cada acción que realizamos, por lo que también, claramente, influye a la hora de decidir qué vehículo adquirir".

Y Mónica Eyherabide, profesora de astrología y tarot y escritora complementa: "la carta natal también habla de tu personalidad y de tu deseo en el momento de comprar un vehículo. Además del signo, el planeta Marte en una carta natal habla del deseo de una persona y nos muestra su orientación; este planeta, además, representa la sexualidad, la energía y la acción, la chapa dura de un auto".

¿Qué tipo de auto le gusta a tu signo?

Aries : Le encantan los llamativos y de competición. ¡Quiere correr y ganar!

: Le encantan los llamativos y de competición. ¡Quiere correr y ganar! Tauro : Busca la comodidad, el glamour, la practicidad y un buen precio.

: Busca la comodidad, el glamour, la practicidad y un buen precio. Géminis : No le alcanza el día, porque quiere estar en varias partes a la vez.

: No le alcanza el día, porque quiere estar en varias partes a la vez. Cáncer : Procura uno tradicional y que le recuerde buenos momentos vividos en familia.

: Procura uno tradicional y que le recuerde buenos momentos vividos en familia. Leo : Le encanta sobresalir, busca uno novedoso, destacado diseño y respaldo de Marca.

: Le encanta sobresalir, busca uno novedoso, destacado diseño y respaldo de Marca. Virgo : Busca uno pequeño, práctico, de marca destacada por su eficacia y buen precio.

: Busca uno pequeño, práctico, de marca destacada por su eficacia y buen precio. Libra : Persigue la belleza, estética, un diseño prolijo. Observará por horas su nueva ‘nave’.

: Persigue la belleza, estética, un diseño prolijo. Observará por horas su nueva ‘nave’. Escorpio : Procura que refleje calidad, prestigio y poder, ojalá negro y vidrios polarizados.

: Procura que refleje calidad, prestigio y poder, ojalá negro y vidrios polarizados. Sagitario : Le encanta los deportivos, si es descapotable, mejor. ¡Le gusta las carreras!

: Le encanta los deportivos, si es descapotable, mejor. ¡Le gusta las carreras! Capricornio : Busca el prestigio, lo clásico y alta calidad. Ama tapizados de cuero fino.

: Busca el prestigio, lo clásico y alta calidad. Ama tapizados de cuero fino. Acuario : El ‘ecologista’ del grupo. ¡Un eléctrico sería su ideal!, le atrae lo vanguardista.

: El ‘ecologista’ del grupo. ¡Un eléctrico sería su ideal!, le atrae lo vanguardista. Piscis: Auto o camioneta cómoda y le de confianza, con accesorios que ayuden en su despiste.

¿Cuándo comprar o vender?

Para decidir en qué momento realizar estas operaciones, La Torre explica que hay dos signos que representan la conducción: Sagitario y Capricornio; así, por lo general, "diciembre es un muy buen momento para comprar un auto porque tiene como el beneficio de sentir que terminaste el año con un premio extra. También en abril, regido por Aries".

En tanto, Eyherabide aclara que no conviene tomar decisiones importantes o definitivas durante los 52 días previos a cumplir años, ya que la persona está evaluando todo el año vivido. "A partir de cumplir años, (si la revolución solar, que es la carta anual que va de cumpleaños a cumpleaños, se lo confirma), sí es un buen período (de 52 días). Otro bueno es el período de Marte, que es el tercero del año de la persona a partir de su cumple; es decir, comienza 105 días después de cumplir años y dura 52".

Leveratto sugiere que lo más conveniente es confeccionar la carta natal de cada uno para "poder entendernos más, al comprender la complejidad del propio mapa astral -de la psiquis en definitiva-. Antes que controlar en qué conviene comprar, la astrología ayuda a percibir el sentido de haberlo comprado en tal o cual período del año. Un aspecto importante es que cuando subimos al auto sufrimos una transformación, nos ponemos más agresivos y menos educados. El auto nos activa una cualidad de guerrero omnipotente y crece cuanto más grande y suntuoso es. Y los que no se animan a manejar deberían revisar hasta que punto son capaces de arriesgarse y cuánto confían en sí mismos, cuánto reconocen sus broncas y enojos y las expresan".

Por su parte, Casal explica que "un astrólogo verá los tránsitos de Mercurio, que gobierna mucho las transacciones, y te dice, según tu carta natal, cuál es el mejor momento para hacer la compra o la venta. En el año, Mercurio tiene tres o cuatro períodos en que está retrógrado (errante o vagabundo); en ellos, jamás podés comprar un vehículo (y se aplica a todo). Cuando está así, por alguna razón esa compra no va a ser positiva, aunque trates de prever todo. Hasta el 4 de noviembre, Mercurio está en ese movimiento retrógrado. Es lo primero a chequear".

Los expertos indican que cada individuo tiene un prototipo de personalidad definido por el propio signo y por el planeta que lo gobierna. Así, al adquirir un vehículo van a buscar las características y colores propios (vibraciones) que tiene su signo junto con la del planeta regente. Pero, si al comprar un rodado el cliente no accedió exactamente al que buscaba, los signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) junto con Escorpio, lo vivirían con enojo.

Los especialistas coincidieron también en que la fecha de nacimiento afirma la posibilidad que a la persona le atraigan los vehículos y todo aquello que los rodea. Así, "Sagitario y Aries y los Marte de la carta natal, te hacen más "tuerca"; a los Tauro les gusta los autos caros y a los Capricornio los de alta gama", aporta La Torre y Eyherabide agrega que "los signos "fierreros" son los de Fuego y ¡sobre todo Aries, que siempre quiere ganar!, tenemos ejemplos de corredores de todos los tiempos: Ayrton Senna y Lole Reutemann de Aries; Oscar Gálvez (Leo) y Marcos Di Palma (Sagitario)".

Los arianos, como el mítico Ayrton Senna, llevan la velocidad en la sangre AFP

Los colores preferidos de tu signo

Aries, Leo y Sagitario (llamativos): rojo, oro, naranja, gama de beige, rubí, estaño, turquesa, azul claro, violeta o fucsia.

(llamativos): rojo, oro, naranja, gama de beige, rubí, estaño, turquesa, azul claro, violeta o fucsia. Tauro, Virgo y Capricornio (tradicionales): violeta, grises o verde oscuros, negro, marrones, blanco.

(tradicionales): violeta, grises o verde oscuros, negro, marrones, blanco. Cáncer, Escorpio y Piscis (tradicionales): plateado, blanco, rojo fuerte (Escorpio), negro, azul oscuro.

(tradicionales): plateado, blanco, rojo fuerte (Escorpio), negro, azul oscuro. Géminis, Libra y Acuario (Cambiante): amarillo, cobre, verde oscuro, gris, aluminio, celeste, rosa.

.Finalmente, consultar el ADN energético y la posición de los astros para hacer la compra o venta de un vehículo puede ser una herramienta para lograr el mejor negocio posible. “Antes de hacerlo –afirma Casal-, hay que evaluar cómo están los planetas en ese momento, si conviene o no; esto, mediante la carta natal propia. Se buscará, cuando vos estés en la mejor relación a cómo están girando los planetas. La persona que consulta y escucha tendrá un buen destino; caso contrario, si no presta atención, no tendrá el esperado”.