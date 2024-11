Cómo será el nuevo sistema para comprar un auto sin salir de casa

Cada vez son menos los clientes que comienzan la etapa de compra de un auto poniéndose en contacto con la unidad de manera presencial. Gracias al avance tecnológico y la especialización de los saberes, los usuarios comienzan por averiguar todas las características de un modelo vía web antes de entrar en contacto con las concesionarias.

El avance de la tecnología en todos los rubros de la vida cotidiana se volvió inevitable. Según la aceptación y los deseos de integración, cambia la velocidad con la que se implementan las modificaciones, pero más temprano que tarde llegan a todas las industrias y sectores. Y es para enfrentar estos nuevos desafíos que desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se buscan alianzas con diferentes empresas de tecnología para modernizar sus procesos de venta.

Sebastián Beato (presidente ACARA) junto a Florencia Gioria (CEO RunOne)

Los vendedores tienen muchos interesados por el vehículo, pero los que terminan concretando la compra son unos pocos. Ante este escenario de cambio en la lógica de compra y obtención de la información, la tecnología desarrollada por RunOne entra en acción a través de un vendedor virtual llamado Soy Bot.

Desarrollado hace unos años, es un chatboy capaz de responder todas las preguntas y dudas del cliente en la etapa previa al contacto con la unidad. Desde las características del modelo, sus opciones de financiamiento (con solo pedir el número de DNI sabe el score crediticio y brinda un plan personalizado), cotiza los autos usados que se quieran involucrar en la operación (solo con el número de patente, pendiente a peritaje) y puede concretar visitas para ver los autos en persona.

Esta tecnología no es nueva para lo que son los tiempos del sector tecnológico. Sin embargo, no está totalmente implementada, ya que lleva tiempo y capacitación –desde Acara están haciendo workshops en todo el país para llevar este servicio–. Pero como la innovación no espera ni se puede frenar, el pasado miércoles 13 de noviembre, en el evento de Auto.Tienda, destinado a las empresas que brindan servicios en el sector automotor, RunOne presentó su nueva herramienta de inteligencia artificial que será utilizada por Acara.

Se trata de un sistema operativo llamado Voice Chat, que tendrá un funcionamiento similar al de Soy Bot, pero con la diferencia que el comprador podrá comunicarse por mensaje de audio con todas sus dudas e inquietudes. Conversar con el sistema como si se tratase de un vendedor humano.

Presentación de Voice Chat en el evento Auto Tienda

Para buscar no perder la cercanía con los clientes, la tecnología por chat toma los nombres de personas: Florencia y Federico. Uno se comunica por mensaje y si no sabe previamente que se está hablando con una inteligencia artificial, es difícil identificarlo. Más tendiendo en cuenta que en algún momento de la conversación, cuando la venta está avanzada o el comprador demostró un interés real y concreto, un vendedor real toma control de la conversación y explota sus habilidades humanas para cerrar la venta.

La expectativa para el 2025 que tienen desde la entidad que nuclea a los concesionarios es la de empezar el año con unas 60.000 unidades, para terminar cerrando el año con unas 500.000 unidades patentadas en el acumulado. Por supuesto, un porcentaje muy alto de estos no se no se van a vender como viene siendo costumbre, cuando la oferta era menor, y es ahí donde Acara apunta a capacitar a todos los concesionarios para que utilicen la nueva tecnología.

Según comentó el presidente de la entidad, Sebastián Beato, es difícil el cambio, ya que les cuesta convencer a los empleados de las concesionarias que son antiguos y pertenecen a otra generación de utilizar las nuevas tecnologías. De la misma manera, también hay un desafío en lo que es el reclutamiento de talento, el poder captar a los jóvenes a que se sumen a un rubro como lo es el del auto, difícil y agresivo, con mucha presión mes a mes.

Según Sebastián Beato, cambiará el rol de los vendedores de autos con las nuevas tecnologías

“Hoy tenemos que salir a buscar a la gente, no vienen más a la concesionaria, no entran. El vendedor sentado esperando que abran la puerta no va más”, amplió Beato cuando explicó en el evento las nuevas medidas.

Sobre el miedo de los vendedores tradicionales a perder sus puestos de trabajo frente a esta nueva iniciativa, el presidente de Acara buscó tranquilizar: “La realidad es que le saca tiempo al vendedor. De 20 conversaciones que inicia el bot a lo mejor al vendedor le llegan solo cinco, pero es casi que solo para concretar la venta o permitirle al comprador que visite el auto en persona. Actúa de secretario del vendedor”.

Uno de los beneficios con los que contará este sistema es una atención las 24 horas los siete días de la semana, con una cantidad ilimitada de preguntas ante cualquier duda que surja de parte del cliente.

Iñaki Zurueta Por