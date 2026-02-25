Un nuevo sedán chino llegó a la Argentina y quiere conquistar el segmento

CARILÓ.- Esta ciudad parece estar convirtiéndose en una Meca para las marcas chinas de autos. Entre ellas, una de las que volvió fue Chery, que desde que es representada por el Grupo Corven, está en franca expansión y recuperando el terreno perdido (recordemos que fue la primera de ese origen en arriba a nuestro país en 2008).

Aprovechando esto, acaba de presentar aquí el sedán mediano Arrizo 8 Chery Super Hybrid, en su versión 1.5T PHEV Comfort. Chery Super Hybrid es el paraguas bajo el que se desarrollan todas las plataformas electrificadas (híbridas e híbridas enchufables) de alto rendimiento que se encuentran en los modelos de las gamas TIGGO y Arrizo, así como también en otras submarcas pertenecientes al grupo industrial.

Al respecto, la mecánica de este Arrizo 8 es híbrida y enchufable (M1X-PHEV), compuesta por un motor turbonaftero de 1.5 L de cilindrada de alta eficiencia energética (44,5%), que produce una potencia de 147 CV (105 kW) y un par de 215 Nm. La transmisión es del tipo híbrida dedicada (DHT) de una única relación. A este se agregan dos motores eléctricos que dotan al modelo de un rango eléctrico puro, con una potencia máxima de 150 kW y 310 Nm de par eléctrico (motor de tracción).

Interior del Chery Arrizo 8

Con una potencia máxima combinada de 205 CV y 365 Nm de torque, las prestaciones finales son: acelera de 0 a 100 km/h es de 7,8”, la velocidad máxima es de 180 km/h, el consumo promedio es de 4,2 L/100 km (medido según el estándar WLTP), el rango eléctrico puro de conducción es de 101 km y la autonomía máxima combinada es de 1300 km con un solo tanque de combustible.

Las baterías son de fosfato de hierro y litio con una capacidad máxima de 18,6 kWh y 350 V, y una potencia de carga de 6,6 kWh en CA.

El Arrizo 8 es un sedán mediano de más 4,7 metros de largo y 1,8 metros de ancho, de diseño moderno y elegante. De hecho, por sus medidas está muy cerca de pasar al segmento D.

Destaca por las llantas de aleación multi rayo de 18”, el conjunto óptico con tecnología full LED, los espejos plegables eléctricamente y por los abundantes apliques cromadas que ayudan a realzar su estilo.

La dotación de elementos de confort es muy amplia, y entre otros elementos cuenta con dos pantallas táctiles de 12”, cámara de visión HD de 540°, conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, navegador satelital nativo, freno de mano eléctrico, función Autohold, monitor sistema hibrido, asistente virtual, llave de presencia con apertura y encendido remotos, climatizador bizona con filtro antipartículas N95, salida de aire para plazas traseras, butacas delanteras con regulación eléctrica, columna de dirección regulable, puertos de carga, luces de lectura para todas las plazas, apoyabrazos delantero con guantera portaobjetos refrigerada y la tapicería en cuero ecológico color gris.

En materia de seguridad la dotación es completa: cuenta con 8 airbags (frontales, de cortina, laterales delanteros y traseros), control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, asistente de frenada de emergencia, inmovilizador de motor, monitor de neumáticos (presión y temperatura), anclajes ISOFIX y alarma perimetral, entre otros.

El precio sugerido es de USD 34.600.