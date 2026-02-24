El espectacular auto que compró Leandro Paredes para manejar en la Argentina

Uno de los regresos que más esperaba Boca Juniors era el de Leandro Paredes, quien volvió al club tras conquistar títulos históricos con la selección, entre ellos las Copa América 2021 y 2024 y el Mundial 2022. En medio de su regreso al Xeneize, el mediocampista decidió darse un gusto personal y sumar a su garage un auto de lujo.

Se trata de un Mercedes-AMG CLE Coupé, modelo de la firma alemana cuyo precio de lista es de US$195.000. Sin embargo, más allá del precio de lista, los modelos de la marca hoy se ofrecen con descuento, ya que Mercedes-Benz, representada en la Argentina por Prestige Auto, decidió anticiparse al escenario de una presunta eliminación del impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo.

Así luce el modelo que se compró Leandro Paredes Mercedes-Benz Argentina

En ese contexto, la marca se adelantó al tratamiento del Congreso que analiza la quita del tributo y aplicó un descuento del 10% sobre el precio de lista. De esta manera, el vehículo adquirido por Paredes, por ejemplo, tendría hoy un valor estimado de US$175.500.

La decisión responde a la caída en las ventas del segmento premium, que vio prácticamente paralizada su comercialización como consecuencia de la especulación en torno a una eventual baja impositiva. Aunque, cabe remarcar que el año pasado el segmento premium creció por encima del mercado a pesar de que las ventas cayeron durante la segunda mitad del año producto de la incertidumbre electoral previo a las elecciones de octubre.

Este modelo cuenta con una silueta coupé Mercedes-Benz Argentina

Ahora bien, como todavía no se eliminó el impuesto, en caso de que la norma finalmente no se efectivice, la automotriz aseguró que absorberá la pérdida (de las unidades que se compraron en este tiempo), aunque volverá a comercializar sus modelos sin el descuento aplicado.

Cómo es el Mercedes-AMG CLE Coupé

El modelo específico que habría adquirido el capitán de Boca Juniors es el Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé, en color negro, según se desprende de una publicación en redes sociales realizada por el vendedor.

Como se mencionó previamente, el precio de lista es de US$195.000, aunque en la práctica puede encontrarse en torno a los US$175.500 con el descuento vigente. De todos modos, la automotriz ofrece una amplia gama de accesorios y opciones de personalización que pueden hacer que el valor final se incremente.

Este coupé deportivo está impulsado por un motor 3.0 litros, seis cilindros en línea, que desarrolla 449 CV y 560 Nm de torque. Gracias a esa configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h, limitada electrónicamente. En materia de consumo, declara un promedio mixto de 9,6 l/100 km.

El interior del modelo ofrece múltiples opciones de personalización Mercedes-Benz Argentina

En el apartado estético, equipa llantas de aleación AMG de 20 pulgadas, acompañadas por pinzas de freno en color rojo, un sello distintivo de la división deportiva. Y en el interior, se destaca una pantalla multimedia central en disposición vertical orientada hacia la posición del conductor, que permite personalizar la iluminación ambiental en más de 60 colores, reforzando el carácter premium y deportivo del modelo.