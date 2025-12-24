Compraron un Lamborghini a un precio que parecía chiste y se arrepintieron

“No todo lo que brilla es oro”. En el exclusivo universo de los superdeportivos, donde el precio de un auto puede superar ampliamente el valor de una propiedad, las llamadas “gangas” suelen esconder trampas costosas. Ese fue el caso de Cameron Davis y Andy Sumner, dos mecánicos estadounidenses que, impulsados por la audacia y la curiosidad, decidieron comprar lo que fue presentado como “el Lamborghini Murciélago más barato del país”.

Lo que hallaron tras esa compra fue un cúmulo de fallas mecánicas, deterioro estructural y un futuro incierto en términos financieros. La experiencia se viralizó rápidamente en redes sociales luego de que los mecánicos publicaran una serie de videos mostrando los secretos detrás de la compra.

Desde Atlanta, Estados Unidos, los profesionales expusieron los peligros de ingresar al segmento de los autos de lujo sin el respaldo económico adecuado.

Cameron Davis junto al Lamborghini Murciélago blanco que intentarán reconstruir Zurueta, Inaki (Redacción)

Aunque muchos modelos de alta gama tienden a depreciarse con el tiempo, su mantenimiento y reparación continúan siendo un privilegio oneroso. Lejos de ser una inversión inteligente, adquirir un ejemplar en malas condiciones puede convertirse en un pozo sin fondo para el presupuesto más entusiasta.

El modelo en cuestión es un Lamborghini Murciélago LP-640 Roadster del año 2007, cuyo precio original en el mercado de segunda mano ronda los US$340.000. Sin embargo, la unidad adquirida por los protagonistas del canal de YouTube DC MotorWerks distaba mucho de estar en condiciones aceptables. Apenas encendido, el motor V12 de 6.5 litros comenzó a emitir una densa nube de humo, signo inequívoco de un desgaste profundo en los componentes internos. A eso se sumaron defectos en la caja de cambios, el sistema de dirección y el eje delantero, tres pilares básicos para el funcionamiento seguro de cualquier vehículo.

Además de los problemas mecánicos, los nuevos propietarios detectaron fallas estructurales en elementos clave del chasis y filtraciones en el sistema hidráulico. Incluso el parachoques delantero, que parecía en buen estado a simple vista, resultó estar deformado y mal fijado, lo que sugiere una reparación improvisada y poco profesional en el pasado.

Sin embargo, lejos de abandonar el proyecto, Davis y Sumner decidieron transformar esta adversidad en contenido para su canal. La restauración del Lamborghini será registrada paso a paso, en una serie de videos que incluirán el desarme del tren delantero, la reconstrucción del motor y la revisión completa del sistema eléctrico y la electrónica del auto.