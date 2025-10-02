Cuánto cuesta el Ford Territory en octubre 2025

En medio de un escenario de inestabilidad económica y un panorama cambiante en la valuación del dólar en la Argentina, el sector automotor aparenta estar separado de esta tendencia y cerró con otro mes al alza. En septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% superior respecto a su comparación interanual.

Ante este panorama, una de las sopresas la dio el Ford Territory, modelo que el óvalo produce en China y que integró este mes el listado de los cinco modelos más vendidos del país.

A pesar de que contó con un buen rendimiento desde su lanzamiento, a partir del restyling que recibió en junio de este año su nivel de ventas mejoró exponencialmente hasta alcanzar las 2008 unidades en septiembre, lo que equivale a un 3,8% de todo el mercado. Para mantener este buen rendimiento, ya definió sus precios para octubre:

Ford Territory SEL: $46.000.500

$46.000.500 Ford Territory Titanium: $55.456.800

El Territory arranca en los $46.000.500 en octubre

El SUV que la marca lanzó por primera vez en el país en 2020 mantuvo el motor naftero 1.8L EcoBoost, que desarrolla 185 CV y 320 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera. Cuenta con cuatro modos de conducción —Normal, Eco, Montaña y Deportivo— y el sistema Auto-Hold, pensado para ofrecer comodidad en el uso urbano.

En dimensiones no hay variaciones: el baúl sigue ofreciendo 448 litros, ampliables a 1422 con los asientos traseros rebatidos. El equipamiento de seguridad incluye seis airbags, control de estabilidad, control de tracción y el paquete Ford Co-Pilot 360 con múltiples asistencias de manejo.

El SUV equipa seis airbags

La novedad más visible está en el diseño: el restyling incorpora un frontal rediseñado con parrilla, paragolpes y faros full LED de nuevo formato. También se suman antena tipo “aleta de tiburón”, barras de techo diferenciadas por versión y nuevos diseños de llantas (18” en SEL y 19” en Titanium).

En el interior, la cabina recibe terminaciones renovadas y mejoras en tapizados y confort: asientos delanteros calefaccionados y refrigerados, cuero microperforado y nuevas funciones eléctricas de regulación, según la versión.

El interior también renovado

La central multimedia de 12” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, el sistema de sonido 3D SoundStage y la conectividad con FordPass forman parte de las novedades tecnológicas. La versión Titanium suma control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámaras 360°, luces altas automáticas y asistencias avanzadas como frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

Las diferencias entre las versiones del Territory

La gama se divide en dos variantes. La SEL, más accesible, equipa llantas de 18”, tapizados en cuero microperforado, asientos calefaccionados y refrigerados con regulación de seis posiciones para el conductor y techo solar panorámico.

La Titanium, como tope de gama, añade detalles cromados exteriores, espejos rebatibles eléctricamente, manijas cromadas, asientos con mayor regulación eléctrica (10 posiciones para el conductor y 4 para el acompañante), climatizador bizona, sensor de lluvia, retrovisor fotocromático, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, luz de ambiente interior seleccionable y un paquete ampliado de asistencias a la conducción.