Crearon uno de las Ferrari más especiales del mundo

La historia de Ferrari está atravesada por un concepto que excede lo mecánico: la posibilidad de crear autos únicos. Mucho antes de que existieran los programas de personalización como los conocemos hoy en día, la marca de Maranello ya producía sus impresionantes modelos hechos a medida para reyes, celebridades y magnates, que encargaban combinaciones irrepetibles de materiales, colores y terminaciones.

Ese espíritu fundacional es el que hoy vuelve a cobrar protagonismo con una creación especial basada en el Ferrari 12Cilindri. En esta ocasión el modelo que no introduce cambios técnicos ni estructurales, pero que redefine su identidad a partir de una personalización con anclaje cultural.

El resultado es el Ferrari Tailor Made 12Cilindri, una unidad única desarrollada a lo largo de casi dos años y concebida como un ejercicio artístico tanto como automotriz.

Este Ferrari Tailor Made 12Cilindri fue desarrollado a lo largo de casi dos años

Un Ferrari distinto, aunque el punto de partida sea el mismo

Desde lo técnico, el modelo conserva intacta su esencia: carrocería, arquitectura y denominación permanecen sin cambios. El protagonismo no solo está puesto en el V12 ni en la performance —ya conocida—, sino en todo aquello que rodea al vehículo y lo transforma en una pieza irrepetible.

La clave está en el programa Ferrari Tailor Made, la propuesta de máxima personalización de la marca que permite intervenir cada aspecto del auto con una lógica cercana a la alta costura. En este caso, la compañía decidió llevar ese concepto un paso más allá y convertirlo en un proyecto cultural.

El modelo se volvió prácticamente un proyecto cultural con especial atención por los detalles

El 12Cilindri Tailor Made nació de una colaboración inédita entre el Centro Stile Ferrari, un grupo de reconocidos artistas surcoreanos, la publicación estadounidense COOL HUNTING (especializada en diseño y cultura contemporánea) y JaeEun Lee, quien actuó como curadora general del proyecto.

Durante casi dos años, equipos distribuidos entre Europa, Asia y Estados Unidos trabajaron de manera conjunta para fusionar el lenguaje de diseño de Ferrari con la identidad artística de la Corea moderna, dando origen a la versión más experimental e innovadora del programa Tailor Made.

Ferrari Tailor Made 12Cilindri inspirado en la cultura coreana

El interior como manifiesto artesanal

La personalización comienza puertas adentro, donde cada artista buscó dejar su huella. La artista textil Dahye Jeong, ganadora del Loewe Foundation Craft Prize, trasladó su técnica de tejido manual al habitáculo biplaza mediante un nuevo tejido tridimensional desarrollado especialmente por una empresa surcoreana.

El interior del modelo se reversionó para ser lo más artesanal posible

La propuesta se completa con crin de caballo mongol tejida a mano e integrada en el tablero, además de un techo de vidrio serigrafiado. El resultado no apunta al lujo tradicional, sino a una interpretación contemporánea de la artesanía, donde materiales ancestrales conviven con tecnologías de última generación.

Los materiales ancestrales conviven con tecnologías de última generación

Transparencias, capas y luz

La artista Hyunhee Kim, multipremiada a nivel internacional, aplicó su estilo semitranslúcido en sectores poco habituales: los escudos de la Scuderia Ferrari, el Cavallino Rampante y el túnel de transmisión adoptan terminaciones que juegan con la luz y la profundidad.

La artista Hyunhee Kim aplicó su estilo semitranslúcido en los escudos de la Scuderia Ferrari

Ese enfoque se complementa con el trabajo de TaeHyun Lee, especialista en procesos de lacado y transformación de superficies. Su investigación influyó en el uso contenido del color blanco en distintos componentes, como las pinzas de freno y las levas del cambio.

El sonido del V12 convertido en imagen

Si el nombre 12Cilindri rinde homenaje directo al motor, Ferrari decidió que su identidad acústica también tuviera una representación visual. Los artistas GRAYCODE y jiiiiin, especializados en arte sonoro y performance, tradujeron el sonido del V12 atmosférico en un trazo gráfico sutil que recorre el centro del capó.

Los artistas GRAYCODE y jiiiiin tradujeron el sonido del V12 atmosférico en un trazo gráfico sutil que recorre el centro del capó

Todas las expresiones artísticas confluyen en el elemento más visible del auto: su color exterior. El acabado especial, bautizado Yoonseul, presenta un efecto que varía del verde al violeta con reflejos azules, según la incidencia de la luz. La inspiración proviene de las cerámicas celadon coreanas, del brillo del sol sobre el mar y de la energía urbana de Seúl.

Ferrari confirmó que este color, desarrollado exclusivamente para esta unidad, pasará a estar disponible para otros clientes del programa Tailor Made.

Detalles que definen una pieza única

La personalización se completa con una serie de elementos exclusivos:

Terminaciones acrílicas semitransparentes en llantas, escudos y emblemas.

Superficies lacadas en blanco combinadas con materiales translúcidos.

Una placa interior realizada a mano con el nombre del proyecto escrito en caligrafía tradicional coreana, integrada como sello final de la colaboración.

El sello de la colaboración es una placa interior realizada a mano con el nombre del proyecto escrito en caligrafía tradicional coreana

Aunque no sea el eje del proyecto, el Ferrari Tailor Made 12Cilindri conserva intacto su corazón mecánico: un V12 atmosférico de 6,5 litros que entrega 819 CV, gira hasta 9500 rpm, acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos y supera los 340 km/h de velocidad máxima.