Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en febrero 2026

La Volkswagen Amarok, uno de los modelos centrales en el segmento de pickups en la Argentina, arrancó el 2026 con un aceptable rendimiento en patentamientos. Durante enero, la camioneta producida en el país registró 2145 unidades vendidas, posicionándose como el séptimo modelo más patentado del mes y capturando una participación del 3,4% sobre el mercado total, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este volumen representó un incremento del 237,3% en comparación con diciembre de 2025, un mes que históricamente exhibe cifras bajas debido a la estacionalidad de fin de año. Sin embargo, es importante señalar que la marca experimentó una caída interanual del 41,7%.

En este contexto de inicio de año, la automotriz alemana mantuvo estables los precios de su pickup para este mes. Los valores correspondientes a febrero de 2026 son idénticos a los establecidos en enero, sin ajustes.

4X2:

Trendline TDI MT: $58.255.550

$58.255.550 Comfortline TDI MT: $64.638.750

$64.638.750 Comfortline TDI AT: $70.562.650

$70.562.650 Highline TDI MT: $71.498.850

$71.498.850 Highline TDI AT: $78.478.350

4X4:

Trendline TDI MT: $67.471.800

$67.471.800 Comfortline V6 AT: $83.783.950

$83.783.950 Highline V6 AT: $98.226.250

$98.226.250 Extreme V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Hero V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Black Style V6 AT: $105.156.800

Estos precios se dan en un momento en que la marca alemana mira hacia el futuro con una inversión significativa en su planta local. Volkswagen confirmó una inversión de US$580 millones destinada a la producción de la sucesora de la actual Amarok en Argentina.

Este nuevo modelo comenzará a fabricarse en la planta de Pacheco, ubicada en la provincia de Buenos Aires, a partir del primer semestre de 2027. La particularidad de esta próxima generación de la pickup es que estará exclusivamente destinada al mercado sudamericano.

La inversión contempla una readecuación integral de toda la actual infraestructura de producción. Además, se sumará una nueva nave de pintura, complementando la ya existente y la planta de estampado en frío que se habían instalado previamente en 2018 para la fabricación del C-SUV Taos (que se dejó de producir y ahora llega importado de México para dar espacio a la nueva generación de la chata).