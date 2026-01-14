¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en enero de 2026?

La industria de las motos en la Argentina cerró un año sumamente positivo. Durante el año pasado se comercializaron 650.325 motovehículos 0km, lo que representó un crecimiento del 33,8% respecto de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, también se expandió con fuerza el mercado de motos usadas, por lo que resulta clave conocer cuánto cuesta transferir una moto, un trámite cuyo valor no es fijo y depende principalmente del origen del vehículo.

El costo de la transferencia se calcula como un porcentaje sobre el valor de mercado de la unidad: es del 1,5% para las motos fabricadas en la Argentina y del 2% para las importadas. Este esquema busca incentivar y beneficiar a los modelos producidos o ensamblados a nivel local.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister modelo 2018, valuada en $1.000.000 y de producción nacional, tiene un costo estimado de $15.000 en concepto de transferencia. A ese monto se le deben sumar otros gastos obligatorios, como el Formulario 08 —indispensable para oficializar el cambio de titularidad—, los sellos e impuestos correspondientes y la certificación de firmas.

Cabe aclarar que el Formulario 08, que puede completarse de manera digital o presencial, debe presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la operación de compraventa.

Honda CB125F

Para facilitar el cálculo, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) pone a disposición en su sitio web un estimador de costos actualizado, tanto para la inscripción de motos 0km como para la transferencia de unidades usadas.

Un dato clave a tener en cuenta es que desde hace un tiempo el Registro Automotor ya no exige la presentación del libre deuda de infracciones para concretar una transferencia. Se trata de un requisito opcional: si ni el vendedor ni el comprador desean presentarlo, la operación puede realizarse de todos modos. Ahora bien, si alguna de las partes lo exige, su presentación pasa a ser obligatoria. Por ese motivo, es habitual que en la negociación de una moto usada el vendedor descuente del precio final los montos correspondientes a esas deudas pendientes.