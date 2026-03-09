¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en marzo de 2026?

El mercado de las motos continúa mostrando un fuerte dinamismo en la Argentina. Durante febrero de 2026 se patentaron 70.799 motovehículos, lo que representó una suba interanual del 72,3% frente a las 41.085 unidades registradas en el mismo mes de 2025, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En comparación con enero, cuando se habían registrado 68.742 unidades, el crecimiento fue del 3%. Además, se trata del febrero con mayor nivel de patentamientos desde 2018.

En el acumulado de los dos primeros meses del año se patentaron 139.541 unidades, un 39,1% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 100.319 motovehículos. Desde la entidad señalan que la demanda está impulsada principalmente por los modelos de menor cilindrada, utilizados tanto como herramienta de trabajo como medio de transporte familiar.

“Observamos que mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículos, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar, por eso vemos una fuerte demanda de los modelos más pequeños, tendencia que va a continuar los próximos meses”, señaló el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Gilera Smash 110

En ese contexto de mayor actividad en el mercado también se dinamiza la compraventa de unidades usadas, por lo que resulta clave conocer cuánto cuesta transferir una moto, un trámite cuyo valor no es fijo y depende principalmente del origen del vehículo.

El costo de la transferencia se calcula como un porcentaje sobre el valor de mercado de la unidad, es del 1,5% para las motos fabricadas en la Argentina y del 2% para las importadas. Este esquema busca incentivar y beneficiar a los modelos producidos o ensamblados a nivel local.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister modelo 2018, valuada en $1.000.000 y de producción nacional, tiene un costo estimado de $15.000 en concepto de transferencia. A ese monto se le deben sumar otros gastos obligatorios, como el Formulario 08 —indispensable para oficializar el cambio de titularidad—, los sellos e impuestos correspondientes y la certificación de firmas.

motomel blitz 110

Cabe aclarar que el Formulario 08, que puede completarse de manera digital o presencial, debe presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la operación de compraventa.

Para facilitar el cálculo, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) pone a disposición en su sitio web un estimador de costos actualizado, tanto para la inscripción de motos 0km como para la transferencia de unidades usadas.

Un dato clave a tener en cuenta es que desde hace un tiempo el Registro Automotor ya no exige la presentación del libre deuda de infracciones para concretar una transferencia. Ahora bien, si alguna de las partes lo exige, su presentación pasa a ser obligatoria.