Estos son los precios de todas las pickups en marzo 2026

El segmento de las pickups medianas, uno de los más relevantes del mercado automotor argentino y un pilar para las exportaciones de la industria local, atraviesa marzo sin cambios en sus listas de precios.

A diferencia de meses anteriores donde se registraron ajustes, las principales marcas decidieron congelar los valores durante el mes, una estrategia comercial orientada a sostener la demanda en un contexto donde los patentamientos experimentaron un retroceso respecto al mes pasado y en su comparación interanual.

De esta manera, los precios de modelos clave como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S10, Renault Alaskan y Fiat Titano se mantienen en los mismos niveles que en febrero.

Lo mismo ocurre con las pickups importadas que cotizan en dólares, como JAC, Maxus y Great Wall, cuyos valores tampoco registraron modificaciones.

El segmento sigue dominado por la Toyota Hilux, que en los últimos meses se mantuvo entre los modelos más vendidos del país. A continuación, el detalle completo de los precios de todas las pickups disponibles en el mercado argentino durante marzo.

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $49.325.000

$49.325.000 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 SR AT: $59.125.000

$59.125.000 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 SRX AT: $77.921.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $48.405.000

4X4:

DX MT: $57.769.000

$57.769.000 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 SRX AT: $84.349.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $50.962.700

$50.962.700 XLS MT: $59.042.900

$59.042.900 XLT Biturbo 4x2 AT: $68.039.730

El modelo estadounidense se consigue desde los $50.962.700

4X4:

XL: $55.685.660

$55.685.660 XLS V6 3.0L: $71.502.700

$71.502.700 Black MT: $69.447.900

$69.447.900 XLT Biturbo AT: $73.702.330

$73.702.330 XLT V6 : $81.718.500

: $81.718.500 LTD Biturbo AT: $79.801.820

$79.801.820 LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $58.255.550

$58.255.550 Comfortline TDI MT: $64.638.750

$64.638.750 Comfortline TDI AT: $70.562.650

$70.562.650 Highline TDI MT: $71.498.850

$71.498.850 Highline TDI AT: $78.478.350

4X4:

Trendline TDI MT: $67.471.800

$67.471.800 Comfortline V6 AT: $83.783.950

$83.783.950 Highline V6 AT: $98.226.250

$98.226.250 Extreme V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Hero V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Black Style V6 AT: $105.156.800

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $58.255.550

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $47.097.400

$47.097.400 S AT: $50.009.000

$50.009.000 XE MT: $60.677.700

$60.677.700 XE AT: $64.395.800

$64.395.800 Platinum AT: $65.226.600

4X4:

S MT: $52.582.200

$52.582.200 X-Gear AT: $60.420.500

$60.420.500 XE MT: $60.360.000

$60.360.000 Platinum AT: $70.689.500

$70.689.500 Pro4X AT: $72.733.500

La Frontier figura desde los $47.097.400 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $48.596.900

4X4:

WT MT: $55.039.900

$55.039.900 WT AT: $57.385.900

$57.385.900 Z71 AT: $64.629.900

$64.629.900 LTZ AT: $69.915.900

$69.915.900 HC AT: $73.852.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

Emotion MT: $58.220.000

$58.220.000 Intens MT: $63.130.000

$63.130.000 Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

$59.800.000 Emotion MT: $64.810.000

$64.810.000 Intens Noir MT: $68.470.000

$68.470.000 Intens Noir AT: $71.570.000

$71.570.000 Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $58.220.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $50.230.000

4X4:

Endurance MT: $53.160.000

$53.160.000 Freedom MT: $58.540.000

$58.540.000 Freedom Plus AT: $64.280.000

$64.280.000 Ranch AT: $69.410.000

La Fiat Titano figura desde los $50.230.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $70.040.000

$70.040.000 Laramie AT: $72.070.000

La RAM Dakota cotiza desde los $70.040.000 en la versión Warlock

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

US$32.000 T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697