Estos son los precios de todas las pickups en marzo 2026

Las principales automotrices decidieron mantener sin cambios los valores de sus chatas para este mes; cuánto cuesta cada modelo y versión de un segmento clave para la industria
El segmento de las pickups medianas, uno de los más relevantes del mercado automotor argentino y un pilar para las exportaciones de la industria local, atraviesa marzo sin cambios en sus listas de precios.
A diferencia de meses anteriores donde se registraron ajustes, las principales marcas decidieron congelar los valores durante el mes, una estrategia comercial orientada a sostener la demanda en un contexto donde los patentamientos experimentaron un retroceso respecto al mes pasado y en su comparación interanual.
De esta manera, los precios de modelos clave como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S10, Renault Alaskan y Fiat Titano se mantienen en los mismos niveles que en febrero.
Lo mismo ocurre con las pickups importadas que cotizan en dólares, como JAC, Maxus y Great Wall, cuyos valores tampoco registraron modificaciones.
El segmento sigue dominado por la Toyota Hilux, que en los últimos meses se mantuvo entre los modelos más vendidos del país. A continuación, el detalle completo de los precios de todas las pickups disponibles en el mercado argentino durante marzo.
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $56.562.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
4X4:
- DX MT: $57.769.000
- DX AT: $59.383.000
- SR MT: $66.457.000
- SR AT: $69.326.000
- SRV AT: $76.381.000
- SRV+ AT: $79.838.000
- SRX AT: $84.349.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $50.962.700
- XLS MT: $59.042.900
- XLT Biturbo 4x2 AT: $68.039.730
4X4:
- XL: $55.685.660
- XLS V6 3.0L: $71.502.700
- Black MT: $69.447.900
- XLT Biturbo AT: $73.702.330
- XLT V6: $81.718.500
- LTD Biturbo AT: $79.801.820
- LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $58.255.550
- Comfortline TDI MT: $64.638.750
- Comfortline TDI AT: $70.562.650
- Highline TDI MT: $71.498.850
- Highline TDI AT: $78.478.350
4X4:
- Trendline TDI MT: $67.471.800
- Comfortline V6 AT: $83.783.950
- Highline V6 AT: $98.226.250
- Extreme V6 AT: $104.830.350
- Hero V6 AT: $104.830.350
- Black Style V6 AT: $105.156.800
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $47.097.400
- S AT: $50.009.000
- XE MT: $60.677.700
- XE AT: $64.395.800
- Platinum AT: $65.226.600
4X4:
- S MT: $52.582.200
- X-Gear AT: $60.420.500
- XE MT: $60.360.000
- Platinum AT: $70.689.500
- Pro4X AT: $72.733.500
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $48.596.900
4X4:
- WT MT: $55.039.900
- WT AT: $57.385.900
- Z71 AT: $64.629.900
- LTZ AT: $69.915.900
- HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4X2:
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $50.230.000
4X4:
- Endurance MT: $53.160.000
- Freedom MT: $58.540.000
- Freedom Plus AT: $64.280.000
- Ranch AT: $69.410.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $70.040.000
- Laramie AT: $72.070.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
