Estos son los precios de todas las pickups en marzo 2026

Las principales automotrices decidieron mantener sin cambios los valores de sus chatas para este mes; cuánto cuesta cada modelo y versión de un segmento clave para la industria

La Toyota Hilux continúa como la chata más vendida del mercado argentino
El segmento de las pickups medianas, uno de los más relevantes del mercado automotor argentino y un pilar para las exportaciones de la industria local, atraviesa marzo sin cambios en sus listas de precios.

A diferencia de meses anteriores donde se registraron ajustes, las principales marcas decidieron congelar los valores durante el mes, una estrategia comercial orientada a sostener la demanda en un contexto donde los patentamientos experimentaron un retroceso respecto al mes pasado y en su comparación interanual.

Llegó un nuevo SUV chino a la Argentina con foco en familias numerosas y bajo consumo

De esta manera, los precios de modelos clave como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S10, Renault Alaskan y Fiat Titano se mantienen en los mismos niveles que en febrero.

Lo mismo ocurre con las pickups importadas que cotizan en dólares, como JAC, Maxus y Great Wall, cuyos valores tampoco registraron modificaciones.

El segmento sigue dominado por la Toyota Hilux, que en los últimos meses se mantuvo entre los modelos más vendidos del país. A continuación, el detalle completo de los precios de todas las pickups disponibles en el mercado argentino durante marzo.

Toyota Hilux

4X2:

  • DX MT: $49.325.000
  • DX AT: $50.704.000
  • SR MT: $56.562.000
  • SR AT: $59.125.000
  • SRV AT: $67.506.000
  • SRX AT: $77.921.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $48.405.000
4X4:

  • DX MT: $57.769.000
  • DX AT: $59.383.000
  • SR MT: $66.457.000
  • SR AT: $69.326.000
  • SRV AT: $76.381.000
  • SRV+ AT: $79.838.000
  • SRX AT: $84.349.000

Ford Ranger

4X2:

  • XL: $50.962.700
  • XLS MT: $59.042.900
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $68.039.730
El modelo estadounidense se consigue desde los $50.962.700
4X4:

  • XL: $55.685.660
  • XLS V6 3.0L: $71.502.700
  • Black MT: $69.447.900
  • XLT Biturbo AT: $73.702.330
  • XLT V6: $81.718.500
  • LTD Biturbo AT: $79.801.820
  • LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530

Volkswagen Amarok

4X2:

  • Trendline TDI MT: $58.255.550
  • Comfortline TDI MT: $64.638.750
  • Comfortline TDI AT: $70.562.650
  • Highline TDI MT: $71.498.850
  • Highline TDI AT: $78.478.350

4X4:

  • Trendline TDI MT: $67.471.800
  • Comfortline V6 AT: $83.783.950
  • Highline V6 AT: $98.226.250
  • Extreme V6 AT: $104.830.350
  • Hero V6 AT: $104.830.350
  • Black Style V6 AT: $105.156.800
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $58.255.550
Nissan Frontier

4X2:

  • S MT: $47.097.400
  • S AT: $50.009.000
  • XE MT: $60.677.700
  • XE AT: $64.395.800
  • Platinum AT: $65.226.600

4X4:

  • S MT: $52.582.200
  • X-Gear AT: $60.420.500
  • XE MT: $60.360.000
  • Platinum AT: $70.689.500
  • Pro4X AT: $72.733.500
La Frontier figura desde los $47.097.400 en su versión de entrada de gama
Chevrolet S10

4X2:

  • WT MT: $48.596.900

4X4:

  • WT MT: $55.039.900
  • WT AT: $57.385.900
  • Z71 AT: $64.629.900
  • LTZ AT: $69.915.900
  • HC AT: $73.852.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900
Renault Alaskan

4X2:

  • Emotion MT: $58.220.000
  • Intens MT: $63.130.000
  • Intens AT: $65.450.000

4X4:

  • Confort MT: $59.800.000
  • Emotion MT: $64.810.000
  • Intens Noir MT: $68.470.000
  • Intens Noir AT: $71.570.000
  • Iconic AT: $78.700.000
La Alaskan se puede conseguir desde los $58.220.000
Fiat Titano

4X2:

  • Endurance MT: $50.230.000

4X4:

  • Endurance MT: $53.160.000
  • Freedom MT: $58.540.000
  • Freedom Plus AT: $64.280.000
  • Ranch AT: $69.410.000
La Fiat Titano figura desde los $50.230.000
RAM Dakota

4X4:

  • Warlock AT: $70.040.000
  • Laramie AT: $72.070.000
La RAM Dakota cotiza desde los $70.040.000 en la versión Warlock
JAC

  • T8 4x4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500
Maxus

  • T60 4x2 MT: US$32.000
  • T60 4x4 AT: US$36.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000
Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio
