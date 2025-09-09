Cuál es el precio del Volkswagen Tera en septiembre 2025

Volkswagen viene de protagonizar uno de los lanzamientos más importantes en la región tras haber presentado al Tera, un esperado crossover que llega desde Brasil y promete ser “el sucesor espiritual” del clásico Gol Trend.

Las expectativas en torno a este modelo son altas y se convirtió en el modelo más económico dentro del portfolio de la marca. Desde su lanzamiento, se actualizó en torno al 3,2%, quedando para septiembre listado de la siguiente manera:

Volkswagen Tera Trend MSI MT: $30.738.950

$30.738.950 Volkswagen Tera Comfort 170TSI AT: $34.766.950

$34.766.950 Volkswagen Tera High 170TSI AT: $38.158.950

$38.158.950 Volkswagen Tera Outfit 170TSI AT: $39.112.950

Interior del Volkswagen Tera

Cómo es el Volkswagen Tera

Como el listado de precios lo indica, este modelo llega en cuatro versiones al país: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT.

En el exterior, el Volkswagen Tera se destaca por un diseño vanguardista y urbano, con una silueta compacta y líneas dinámicas, fruto del trabajo de José Carlos Pavone, Head of Design Américas de la marca. Incorpora tecnología LED en todo su sistema de iluminación y los faros traseros ofrecen un particular efecto denominado Click-Clack. Como detalle inesperado, la marca incluyó los llamados Easter Eggs —pequeños mensajes ocultos— que sin dudas sorprenderán a los fanáticos de los autos.

Lateralmente, la versión Trend (entrada de gama) equipa neumáticos 205/60 y llantas de acero de 16”, la variante Comfort unas llantas de aleación diamantadas de 16”, la High luce unas llantas de aleación diamantadas de 17” y la Outfit unas llantas de 17” oscurecidas.

Exterior del Volkswagen Tera

Debajo del capot hay dos mecánicas nafteras posibles, que varían según la versión. Por un lado, está el motor MSi de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera 110 CV a 5800 rpm y 15,8 kgm de par a 5000 rpm anexado a una caja manual de 5 velocidades (para la versión de entrada); y el 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L con turbo, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 17,3 kgm a 1750 rpm, combinado con una transmisión tipo Tiptronic de 6 velocidades (para las tres restantes). La tracción es delantera.

En lo que hace a la seguridad, el Tera sacó nada más y nada menos que la máxima puntuación en las pruebas de seguridad que realiza una organización llamada Latin NCAP. El resultado de cinco estrellas se dio porque viene de serie con 6 airbags, asistente de arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, estabilizador de tráiler, control electrónico de estabilidad, entre otros elementos de seguridad. Como opcional ofrece el Pack Safe I, que incluye freno autónomo de emergencia con detector de peatones.

Ahora bien, desde la versión High suma algunas ayudas a la conducción como asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego con asistente trasero de tráfico cruzado, freno autónomo de emergencia con detector de peatones y control de velocidad crucero adaptativo, entre otras.