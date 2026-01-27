Cuáles son los autos fabricados en la Argentina más exitosos en Brasil

El mercado de autos brasileño creció un 2% frente a 2024, según reportó la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave). En total, se vendieron en 2025 2,6 millones de unidades y en ese número se evidencia el impacto de los productos argentinos.

Si se pone la lupa en los modelos más vendidos del mercado brasileño, aparece nuevamente como líder la Fiat Strada, una pickup compacta, que registró 142.903 patentamientos. El primer escolta fue el Volkswagen Polo, con 122.677 unidades 0 km vendidas, y completó el podio el Fiat Argo, con 102.639. Los tres modelos son producidos en su propio país.

Toyota Hilux Gaston Colla Fotografia

Recién en el puesto 19 del ranking aparece un modelo producido en la Argentina: la Toyota Hilux, fabricada en Zárate, provincia de Buenos Aires. Fue, además, el único vehículo de origen nacional que logró ubicarse entre los 20 modelos más vendidos de Brasil, con 49.732 unidades comercializadas, desempeño que le permitió liderar el segmento de las pickups medianas.

El segundo modelo de producción argentina más comercializado en Brasil fue la Ford Ranger, que se fabrica en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Con 34.063 unidades vendidas, se ubicó en el puesto 27 del ranking general.

Ford Ranger

Completó el podio el Fiat Cronos, producido por Stellantis en su planta cordobesa, con 26.552 unidades, lo que lo posicionó en el puesto 32.

Fiat Cronos

Los tres modelos brasileños más exitosos en la Argentina

Dando vuelta la ecuación, el top 3 de la Argentina fue diferente y estuvo encabezado por la Toyota Hilux, con 30.768 ventas anuales.

En el segundo lugar aparece el primer modelo brasileño más comercializado en la Argentina, el Toyota Yaris, con 30.150 unidades, y el Fiat Cronos, de producción nacional, con 29.905 cómputos.

Toyota Yaris

Recién en el séptimo puesto aparece el segundo modelo brasileño con mayor presencia, el Volkswagen Polo, que registró 21.324 ventas.

Volkswagen Polo

Un escalón más abajo se ubicó el Toyota Corolla Cross, un SUV mediano que la marca japonesa produce en Brasil y que alcanzó 18.151 unidades comercializadas, desempeño que le permitió posicionarse como el SUV más vendido del país.