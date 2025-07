¿Cuáles son los requisitos específicos para homologar un auto comprado en el exterior?

En el marco de una serie de reformas orientadas a desregular el sistema de tránsito y facilitar ciertas operaciones vinculadas a la movilidad, el Gobierno nacional introdujo hace unos meses modificaciones sustanciales en los requisitos para importar autos al país.

Entre los principales cambios figura la simplificación del proceso de homologación de vehículos nuevos adquiridos en el exterior, lo que impacta de forma directa en quienes buscan ingresar unidades desde mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, teniendo la posibilidad de traer autos que no se comercializan en el país.

Hasta el momento, la importación de un auto requería la obtención de dos licencias clave: la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), gestionada ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), tramitada ante la Subsecretaría de Medio Ambiente. Ambas eran indispensables para certificar que el vehículo cumpliera con los estándares técnicos y medioambientales exigidos en la Argentina. Sin embargo, el nuevo esquema reemplaza este procedimiento por un sistema de homologación directa, siempre que el auto cuente con un certificado internacional de seguridad vehicular emitido por organismos reconocidos. Los cambios, por el momento, no fueron reglamentados.

La medida apunta principalmente a agilizar los procesos de importación en serie, reduciendo la burocracia y el tiempo de espera para ingresar modelos que ya han sido aprobados por entes regulatorios extranjeros. En la práctica, esto significa que si un vehículo cuenta con certificaciones válidas en jurisdicciones reconocidas, como la Unión Europea o Estados Unidos, podrá ser homologado automáticamente en la Argentina sin necesidad de pasar por los procedimientos locales previos.

La media apuntó a facilitar el proceso de importación de vehículos ya probados en otros mercados CHINATOPIX

No obstante, este nuevo marco normativo no contempla el ingreso de autos usados. La legislación vigente continúa siendo restrictiva en este punto, y las limitaciones no responden solo a decisiones unilaterales del Gobierno: la Argentina está sujeta al Acuerdo de Complementación Económica N°14 (ACE14) firmado con Brasil, que prohíbe expresamente la importación de autos usados entre ambos países.

Existen, sin embargo, algunas excepciones muy acotadas. Pueden importar autos usados los argentinos que regresan al país tras haber residido en el exterior durante al menos un año, los extranjeros que obtuvieron la residencia permanente en la Argentina y también los diplomáticos acreditados que cumplen funciones oficiales en el país. Fuera de esos supuestos, la importación de vehículos usados continúa vedada, aun cuando estos cuenten con certificaciones técnicas internacionales.

No obstante, el ministro Federico Sturzenegger adelantó tiempo atrás que pretende habilitar la importación de autos 0km y usados a particulares. De ocurrir, cambiarían las condiciones de ingreso de unidades tanto para quienes busquen un modelo nuevo como para aquellos que intenten traer al país un vehículo con uso por fuera del programa de repatriación.