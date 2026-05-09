Los autos que sorprendieron en el Salón de Shanghai en China

Como viene sucediendo desde hace algunos años, el Salón del Automóvil de Shanghai volvió a ser uno de los eventos más importantes para la industria automotriz a nivel mundial.

La muestra bianual, que cerró ayer su edición 21ª en el National Exhibition and Convention Center de esa ciudad, tuvo características superlativas. Para tener una idea de la magnitud del evento, basta mencionar que se desarrolló en ocho pabellones que cubrieron una superficie de 360.000 m2.

La japonesa Nissan mostró la nueva versión Pro de su pickup Frontier y el sedán estilo coupé N7 HECTOR RETAMAL - AFP

Ahí, cerca de un millón de visitantes se acercaron para conocer los últimos adelantos de las más de 1000 empresas que participaron (desde automotrices hasta tecnológicas pasando por servicios, autopartes y demás). En términos de números, es una verdadera barbaridad y sirve para reafirmar que, contrariamente a lo que se viene sosteniendo, los grandes salones aún continúan vivos.

GAC Pickup 01, ¿la anti Tesla? El modelo parece ir directamente contra la Cibertruck de la marca norteamericana WANG ZHAO - AFP

También resultó una demostración del tremendo poderío de la industria local, que hoy con sus más de 150 empresas fabricantes, más de 40 millones de autos producidos al año y más de 31 millones de coches vendidos, se convirtió no solo en la más importante del globo sino en el nuevo epicentro de la industria del automóvil mundial.

iCar V23. Esa firma local eligió convertir su SUV en un peluche WANG ZHAO - AFP

Por eso es que además de las principales automotrices locales también estuvieron presentes varias asiáticas (japonesas y coreanas), europeas y hasta norteamericanas; parece que, cuando se trata de atraer y conquistar a un mercado de más de 1300 millones de habitantes, la guerra comercial del presidente Donald Trump no es muy tenida en cuenta…

Chery mostró su drone para pasajeros y a sus robots AiMOGA (que vendían autos en el stand)

Más allá de suspicacias, lo cierto es que para poder producir y vender en China las empresas occidentales deben estar asociadas con una compañía local; ejemplos sobran: Volvo con Geely, Mercedes-Benz y Jeep con BAIC; Ford con Changan y JMC; Volkswagen con SAIC y FAW, etcétera.

Volkswagen ID.Era. Amplio, con mucha tecnología y, obvio, 100% eléctrico

Es bueno aclarar que este Salón siempre se caracterizó por su carácter ecléctico y variado, por lo que no hay que sorprenderse si se encuentran coches voladores junto a robots humanoides al lado de coches convertidos en peluches y otros tuneados con detalles poco convencionales. Y esto se relaciona directamente con los gustos del público local, que difiere bastante del occidental en muchos aspectos.

El Leapmotor B01. Este modelo seguramente llegue a la Argentina en los próximos meses HECTOR RETAMAL - AFP

Por otra parte, como viene sucediendo en los distintos auto shows de alrededor del planeta, las nuevas formas de impulsión son las grandes protagonistas, y la mayor parte de los modelos hoy tienen mecánicas eléctricas, hibridas o con combustibles alternativos; también, parece haber una vuelta a las formas más geométricas, y en muchos modelos se pudieron ver muchos ángulos y aristas, algo que parecía dejado en el pasado en favor de la aerodinámica.

Entre primicias y exclusivos

Yendo a lo estrictamente “automovilístico”, se produjeron varios lanzamientos mundiales (World Première) entre los que destacaron el Porsche 911 Spirit 70, con su mecánica híbrida de 541 CV; el Lexus ES, un gran sedán basado en el concept LF-ZC y que permite ofrecer versiones híbridas y 100% eléctricas; los Volkswagen ID.Aura, ID.Era e ID. Evo, tres modelos a baterías que, en principio, serán exclusivos para el mercado local.

Lyck & Co z20. La marca sueca llevó su EV z20 tuneado como un carpincho HECTOR RETAMAL - AFP

El Leapmotor B01 (producto de la firma china socia del Grupo Stellantis y que este año arribará a nuestro país), que con este modelo quiere competir con el Tesla Model 3 y promete una autonomía de 520 a 600 km dependiendo de la batería que se escoja.

Porsche 911 Spirit 70. Primicia mundial de esta edición especial e híbrida del deportivo por excelencia WANG ZHAO - AFP

Otra destacada fue la berlina Toyota bZ7, que fue desarrollada localmente por Guangzhou Automobile Group Co (GAC) junto con la marca japonesa y que es una BEV de más de 5 m de largo con tecnologías avanzadas; los GAC Honda GT y Dongfeng Honda GT, dos coches con estilo deportivo y 100% eléctricos exclusivos para el mercado chino que son parte de la serie Ye.

También aparecieron AUDI (en China va todo el nombre en mayúsculas) llegó ahí con 19 novedades, entre ellas el nuevo E5 Sportback 100% eléctrico y que destaca por su alto rendimiento, la autonomía y la carga rápida; los BMW Serie 3 50° Aniversario, una edición limitada de 2500 unidades del exitosísimo sedán, y los Nissan Frontier, la pickup mediana de la marca japonesa que estrena diseño y mecánicas, o el elegante Nissan N7, otro sedán que fue desarrollado en colaboración con Dongfeng.

Toyota bZ7. El gran sedán desarrollado pot Toyota junto con GAC Ng Han Guan - AP

Los concept cars, en tanto, fueron otra de las patas fundamentales del show ya que son los que van marcando el camino de hacia dónde se dirige la industria tanto en lo que hace a diseño como a tecnologías.

Ahí aparecieron marcas como Mercedes-Benz, que además de cambiar la denominación para el Clase C mostró el Vision V, un prototipo 100% eléctrico que da pistas de cómo será la próxima generación de la Clase V o limousine.

Mercedes-Benz Vision V Concept. Así sería la nueva clase limusina de la estrella Rita Segura Nuño

La también alemana BMW expuso el Vision Driving Experience, un concept que funciona como banco de pruebas para la próxima generación de vehículos eléctricos Neue Klasse de la alemana y que puede generar rendimientos sorprendentes, como 1300 CV de potencia, 18.000 Nm de torque y o 3500 kg de downforce.

BMW Vision Driving experience. Este modelo sirve de base para los próximos deportivos Johannes Neudecker - dpa

La inglesa MG (que ahora se produce en Asia y que regresará a nuestro país en los próximos meses) presentó el Cyber X, un proto con silueta de todoterreno clásico, creado por Joseph Kaban, diseñador del Bugatti Veyron.

Entre las locales BAIC llevó el Arc Fox, una especie de enorme monovolumen pensado para conducción autónoma y, obvio, completamente a baterías, y GAC sorprendió con su ampulosa Pickup 01.

Roewe Pearl Concept. Fue creado por Josef Kabaň, ex jefe de diseño de Rolls-Royce, y propone lujo llevado al extremo WANG ZHAO - AFP

Por el aire

Obviamente, tanto allí como en otras muestras tecnológicas, los drones o móviles voladores están cada vez más presentes.

El Trumpchi COVE, el coche volador propuesto por el poderoso Grupo GAC WANG ZHAO - AFP

Dos ejemplos claros fueron el excepcional GAC Trumpchi COVE (eléctrico, autónomo y para varios pasajeros) y el que mostró Chery y que estaba acompañado por una humanoide llamada AiMOGA que estaba en el stand nada menos que vendiendo autos...