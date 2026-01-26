La industria automotriz inauguró el calendario con una modificación en las listas oficiales, respecto al mes de diciembre. Renault aplicó una rebaja sobre su propuesta más accesible durante el primer mes del año y redefinió el escenario para quienes proyectan la compra de un 0km.

¿Cuánto cuesta el auto más barato del mercado en la Argentina en enero 2026?

El Renault Kwid recuperó su lugar de liderazgo en accesibilidad gracias a una actualización a la baja en su cotización oficial. La automotriz fijó el valor de venta al público en $25.540.000, una cifra inferior a los $26.510.000 vigentes durante el cierre del ciclo anterior, una modificación que representa una caída del 3,7% en el costo final de la unidad.

El Renault Kwid recuperó el puesto del auto más accesible del mercado tras la actualización de valores de enero

Esta estrategia implica un beneficio directo de $970.000 para el comprador respecto al mes de diciembre. La marca busca con esta maniobra consolidar la presencia del modelo en el segmento A y captar a los usuarios que necesitan un vehículo urbano. La accesibilidad financiera se convierte así en el principal argumento de venta para este inicio de año, donde se requieren 25,5 millones de pesos para retirar una unidad nueva.

Configuración de la gama y mecánica

La oferta actual del Renault Kwid llega importada de Brasil y se estructura en dos variantes: Iconic Bitono e Iconic Outsider, que a pesar de sus diferencias estéticas, ambas versiones comparten el mismo precio de lista. La opción Outsider ingresó al portfolio en abril de 2025 y se distingue por sus barras de techo y los paragolpes con detalles en amarillo citrón, mientras que la variante Bitono mantiene el techo negro como su rasgo de identidad principal.

Renault Kwid en su nueva versión Iconic Outsider

La mecánica es idéntica para ambas configuraciones. El auto equipa bajo el capot un motor 1.0 L de tres cilindros, con una potencia de 66 CV a 5000 rpm y un torque de 93 Nm a 4250 rpm. La transmisión corre por cuenta de una caja manual de cinco velocidades. El consumo mixto oficial declarado por la fábrica es de 15,4 kilómetros por litro, un dato clave para el uso diario en ciudad.

El diseño exterior incluye llantas diamantadas bitono de 14 pulgadas. Las dimensiones del vehículo permiten un despeje del suelo de 185 mm. El baúl ofrece una capacidad de 290 litros y el volumen de carga aumenta hasta los 1100 litros al rebatir los asientos traseros.

Renault Kwid se posicionó como el auto 0km más barato en el mercado argentino en enero 2026

Detalles de seguridad y conectividad

El panel central del auto incorpora una pantalla multimedia de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, un sistema que proyecta la imagen de la cámara de retroceso para facilitar las maniobras de estacionamiento. Además, cuenta con dos parlantes, controles de audio al volante y un puerto USB tipo C que reemplaza a la antigua toma de 12 V.

En materia de seguridad, el modelo suma cuatro airbags para protección frontal y lateral e incluye dirección eléctrica, alerta de presión de neumáticos, Control Electrónico de Estabilidad (ESP) y Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA).

El interior del Renault Kwid en su nueva versión Iconic Outsider

Los competidores directos en el segmento

Por debajo del Renault Kwid se encuentra el Fiat Mobi, un citycar del Grupo Stellantis con un valor de $27.070.000 y, a diferencia de su competidor francés, el modelo de la marca italiana registró un incremento del 1,6 % en comparación con el mes previo.

El Fiat Mobi se ubica en el segundo lugar del ranking de los más económicos con un valor de venta al público de $27.070.000

El tercer puesto del ranking lo ocupa el Hyundai HB20, un vehículo que es un éxito comercial en Brasil y su desembarco en la Argentina ocurrió durante los últimos meses de 2024. La oferta local se compone de tres versiones y su variante de entrada tiene un precio de lista de $27.600.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.