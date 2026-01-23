La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó un sistema simplificado para la validación técnica de los autos 0 km traídos del exterior por usuarios individuales. La Disposición 11/2026 establece un nuevo procedimiento que exceptúa a los compradores particulares de las gestiones exigidas a las empresas fabricantes.

Qué cambia en los controles de seguridad para los autos 0km traídos del exterior

El cambio principal radica en la sustitución de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) por una nueva herramienta documental. Los ciudadanos que compren un vehículo fuera del país ahora tramitan el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) para autorizar la circulación de la unidad en el territorio nacional.

El Certificado de Seguridad Vehicular reemplaza a las licencias tradicionales de configuración de modelo y ambiental para los compradores individuales

La medida del Gobierno nacional elimina para los particulares los procesos de homologación extensos que realizan las terminales automotrices. Antes de esta normativa, el ingreso de un modelo requería validaciones complejas que demoran más de 12 meses.

El nuevo esquema administrativo permite que un informe técnico avalado por especialistas sustituya esas certificaciones de fábrica. La disposición alcanza a los automóviles de pasajeros de la categoría M1 y a los vehículos comerciales livianos encuadrados en la categoría N1, siempre que su peso bruto total no supere los 3500 kilos.

El arancel para tramitar el primer certificado anual tiene un valor de 20.000 módulos equivalentes a $100.000 Ricardo Pristupluk - LA NACION

Diferencias en las exigencias técnicas y económicas del sector

La Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina (Adefa) expresó su descontento ante la disparidad de condiciones que genera esta reglamentación. Los equipos técnicos de la entidad analizaron la norma y detectaron que los requisitos de seguridad y control de emisiones para individuos son menores a los que cumplen las plantas locales.

La industria automotriz “realiza una elevada inversión en ensayos, crash tests y calibraciones” para obtener las licencias oficiales, según explicaron desde la cámara a LA NACION. El costo del trámite también marca una brecha importante entre ambos sectores. Un comprador particular abona $100.000 por el informe técnico previo a la obtención del certificado.

La Disposición 11/2026 alcanza a los vehículos de pasajeros y comerciales livianos con un peso bruto total de hasta 3500 kilos DeRentas

La entidad fabril calificó este monto como “exiguo” si se lo compara con los recursos que destinan las empresas para validar cada modelo de su portfolio. Las automotrices absorben esos gastos elevados y los distribuyen en el volumen de ventas, mientras que el importador individual solo enfrenta el arancel fijado por la autoridad vial para su unidad.

Riesgos sobre la garantía y el soporte de mantenimiento técnico

La industria advirtió a los consumidores sobre las posibles consecuencias de adquirir modelos sin representación oficial. Los vehículos que ingresan por esta vía carecen de los avales que ofrecen las terminales o los importadores tradicionales.

El agrupamiento de fabricantes subrayó que “estos automóviles carecen de garantía y de soporte de postventa (repuestos y servicio) para ese modelo o versión” cuando no existe una homologación previa en el mercado local.

Adefa advirtió que los automóviles ingresados por particulares no cuentan con garantía ni soporte de postventa en el mercado local Ricardo Pristupluk - LA NACION

Esta situación genera incertidumbre sobre el respaldo técnico ante fallas mecánicas o necesidades de mantenimiento programado. Los propietarios enfrentan la posibilidad de no conseguir piezas originales o asistencia especializada en la red de concesionarios nacionales.

Las marcas evalúan todavía si esta modalidad provocará conflictos con sus casas matrices en el exterior si el cliente adquirió el bien en centros de venta oficiales de otros países. La falta de una estructura formal de servicios para estas unidades particulares representa el principal riesgo identificado por las empresas del sector.

