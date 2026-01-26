Cuánto cuesta el Chevrolet Tracker en enero de 2026

Chevrolet fue una de las automotrices con mejor desempeño comercial en 2025, al lograr prácticamente duplicar sus ventas y alcanzar las 46.322 unidades patentadas. En ese contexto, el modelo estrella de la marca fue el Chevrolet Tracker, el SUV del segmento B que concentró la mayor cantidad de operaciones.

Este SUV de producción nacional, que al igual que otros modelos del portfolio recibió una actualización estética el año pasado, alcanzó las 17.647 unidades vendidas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por ese motivo, y con el objetivo de mantenerse como el modelo más vendido de la compañía y uno de los SUV más buscados por los usuarios, la firma del moño lo ofrece con los siguientes precios para enero de 2026:

Chevrolet Tracker LT 1.2 AT: $39.159.900

$39.159.900 Chevrolet Tracker LTZ 1.2 AT: $44.707.900

$44.707.900 Chevrolet Tracker Premier 1.2 AT: $48.645.900

$48.645.900 Chevrolet Tracker RS 1.2 AT: $49.058.900

Todas las versiones del Chevrolet Tracker cuentan con caja automática

Cómo es la versión actual del Tracker

Para comenzar, el modelo apenas modifica sus medidas: ahora mide 4304 mm de largo (34 mm más que antes), mantiene los 1791 mm de ancho de carrocería, mientras que con espejos la cifra varía entre 2044 mm (LT y LTZ) y 2057 mm (Premier y RS). La altura alcanza 1624 mm con barras de techo, con un leve aumento en la RS, y la distancia entre ejes sigue en 2570 mm. El baúl conserva 393 litros, ampliables a 1294 litros al rebatir los asientos traseros.

El cambio más notorio se encuentra en el frontal: el Tracker adopta el nuevo lenguaje de diseño global de Chevrolet. Los faros delanteros pasaron a ser de dos niveles, con una firma luminosa más fina en la parte superior y un esquema tripartito en la zona inferior.

La estética de este SUV se renovó

También se renovaron parrilla, paragolpes y llantas. Toda la gama equipa neumáticos 215/55 R17, mientras que en la parte trasera se rediseñaron las ópticas.

La mecánica no presenta variaciones porque sigue debajo del capot el 1.2 turbo de 132 CV a 5500 rpm y 190 Nm de torque a 2000 rpm, acoplado a una caja automática de seis velocidades. La oferta de colores incluye seis opciones en la propuesta tope de gama: Gris Oscuro (“The Drake Met”), Gris Claro (“Sharkskin”), Blanco (“Summit White”), Negro (“Black Meet Kettle”), Azul (“Some Kinda Blue”) y Rojo (“Jinx”).

En la entrada de gama se ofrece en los colores Blanco Summit, Gris Rush, Negro Black Meet Kettle y Rojo Jinx, que es el de la imagen

El habitáculo incorpora asientos con diseño renovado y conserva el esquema de doble pantalla: un panel digital de 8” para el instrumental y otra de 11” para el sistema multimedia MyLink (excepto en la LT, que ofrece pantalla de 8”). Todas las versiones vienen con conectividad OnStar, que incluye el servicio “Acompañamiento Seguro”.

El paquete estándar incluye seis airbags, control de estabilidad y tracción, ABS con EBD, anclajes Isofix, asistencia en pendiente, aviso sonoro para todos los cinturones y control de velocidad crucero. En las versiones superiores, se suman ADAS como alerta de punto ciego, frenado autónomo en baja velocidad, alerta de colisión frontal, indicador de distancia con el vehículo precedente y control de presión de neumáticos.