Cuánto cuesta el nuevo Nissan Kicks en enero de 2026

El año pasado, la industria automotriz en la Argentina estuvo atravesada por una intensa actividad, con numerosos lanzamientos y el desembarco de nuevas marcas que se extendieron incluso hasta los últimos días del calendario. En ese contexto, Nissan fue una de las protagonistas al presentar la renovación del Kicks, su SUV estrella, que ahora adopta un posicionamiento claramente más alto dentro del portfolio de la marca.

El fuerte salto generacional del Nissan Kicks no sólo se percibe en su diseño y equipamiento, sino también en su posicionamiento comercial. Esta propuesta ya se ofrece en la Argentina con una gama compuesta por tres versiones, cuyos precios de lanzamiento se mantuvieron sin cambios para enero de 2026:

Nuevo Nissan Kicks Sense: $52.990.000

$52.990.000 Nuevo Nissan Kicks Advanced: $57.990.000

$57.990.000 Nuevo Nissan Kicks Exclusive: $59.990.000

Hablar de restyling, en este caso, queda corto, ya que estrena un diseño completamente renovado y, además, crece de manera significativa en sus dimensiones. Ahora mide 1625 mm de alto, lo que representa 13 mm más que antes; 1800 mm de ancho, con un incremento de 40 mm; y 4365 mm de largo, es decir, 55 mm adicionales respecto de la generación anterior. A su vez, la distancia entre ejes se estira hasta los 2655 mm, 35 mm más que en el modelo previo.

Este crecimiento también se refleja en la capacidad de carga: el baúl alcanza los 470 litros, unos 38 litros extra frente a la generación saliente, reforzando su perfil más familiar y rutero.

Exterior del nuevo Nissan Kicks

Con estas nuevas medidas, la marca busca que el Kicks deje de ser un B-SUV tradicional. En ese contexto, el actual Kicks Play es el que sería reemplazado por el Kait, que llegará al mercado local durante el segundo trimestre de este año.

Las novedades tampoco se limitan al plano estético. A nivel mecánico incorpora un motor turbo 1.0 L de tres cilindros con inyección directa, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque. Este propulsor se asocia a una caja automática DCT de doble embrague y el conjunto se completa con freno de mano eléctrico, función Auto Hold y levas al volante.

Interior del nuevo Nissan Kicks SEBASTIAN PANI

La versión Sense, que funciona como entrada de gama, ofrece llave inteligente, alerta y asistente de prevención de cambio de carril, control de crucero inteligente, freno electrónico con Auto Hold, levas al volante, llantas de aleación de 17″ y una central multimedia de 12,3″.

A partir de la versión Advance se suman el cargador inalámbrico para celulares, las barras de techo longitudinales y el encendido remoto del motor, lo que refuerza el confort y la practicidad en el uso diario.

En lo más alto de la gama se ubica la variante Exclusive, que agrega techo solar panorámico, faros delanteros con proyectores, luces interiores ambientales, tablero digital de 12,3″, sensores de lluvia y de estacionamiento delantero, llantas de aleación de 19″, sensor crepuscular, sistema de audio BOSE con 10 parlantes y el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS).