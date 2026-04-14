Así es el icónico auto japonés que se vende en la Argentina y tiene muchos fanáticos

El calificativo “icónico” suele aplicarse a aquellos vehículos que han trascendido en el tiempo debido a ciertas características únicas, especiales. Dentro de esa categoría encaja perfectamente el Subaru Impreza.

Es que en sus más de tres décadas de historia y seis generaciones (la última fue lanzada en 2022), este modelo tiene el privilegio de ser el máximo ganador de campeonatos mundiales de Rally en la historia (lugar que comparte con otro ícono como lo es el Lancia Delta). Si eso no alcanza para entrar en los libros de historia de la industria automotriz…

Se lanzó hace un tiempo en nuestro país la última actualización que se le hizo a este hatchback para el segmento C (ya no se ofrece más la variante sedán), que llega importado de Japón y en una única versión, la 2.0 CVT Dynamic ES. Veámoslo en detalle.

Respecto de la anterior generación, este Impreza muestra un diseño más moderno y deportivo. Pese a ser un “cinco puertas” su silueta es atlética y agresiva, con una trompa larga (el escaso despeje y el voladizo delantero extendido obligan a pasar con mucho cuidado las cunetas y lomos de burro para no tocar abajo) y una cola bien corta y con una caída pronunciada que remata en un alerón.

Totalmente renovado es el interior del Subaru Impreza

En el frente fueron reformados la parrilla y los faros, y el paragolpes luce más afilado; los faros también recibieron un refresh (las luces son en LED).

Atrás también aparece un nuevo paragolpes trasero y las luces tienen un diseño actualizado que hace al conjunto más contemporáneo.

El interior, además de tener una notable calidad de materiales y terminaciones (mullidos en puertas y tablero, plásticos de tacto suave, etcétera), destaca porque desapareció el panel digital que se encontraba en el centro del torpedo y que concentraba la información del auto (ahora todos esos datos aparecen en la parte superior de la pantalla central).

La posición de manejo es excelente (baja, como debe ser) y muy sencilla de encontrar debido a los múltiples ajustes que ofrecen la butaca del conductor y la columna de dirección, y la visibilidad hacia el exterior es buena (la luneta es pequeña y quita un poco de perspectiva).

Largo: 4,475 m

Ancho: 1,78 m

Alto: 1,48 m

Distancia entre ejes: 2,67 m

Despeje: 130 mm

Capacidad del baúl: 328 L

Capacidad del tanque: 50 L

Peso en orden de marcha: 1444 kg

Neumáticos: 205/50 R17”

En el equipamiento destacado figuran acceso y encendido sin llave, computadora de viaje digital de 4,2″, tapizados mixtos, climatizador bizona, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y central multimedia con pantalla táctil de 11,6″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante Bluetooth o conexión USB.

En lo que hace a seguridad cuenta con 8 airbags y todo lo estándar, como frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, frenado automático en reversa, asistente de arranque en pendiente, etcétera. A esto le suma el paquete de asistencias a la conducción EyeSight de cuarta generación, compuesto por cuatro cámaras y radares ubicados estratégicamente (tanto en el parabrisas como en otras partes de la carrocería) que van monitoreando en tiempo real lo que sucede en el entorno del vehículo y alerta en caso de notar la posibilidad de una situación peligrosa; además, además, incorpora una cámara de gran angular que reconoce motocicletas y peatones simulando al ojo humano, lo que permite iniciar el frenado previo a la colisión en una gama aún más amplia de situaciones.

El Subaru Impreza mantiene los aspectos que lo volvieron un vehículo muy elegido por sus fanáticos

Entre los elementos destacados de este pack se encuentran frenado autónomo de emergencia previo a la colisión, control de velocidad crucero adaptativo, gestión del acelerador previo a la colisión, aviso de arranque del vehículo precedente, advertencia de salida involuntaria de carril y advertencia de vaivén en el carril con corrección de volante.

Lo que funciona no se cambia

Hay dos cuestiones que son “marca registrada” de la firma japonesa y que, obviamente, también están presentes en este Impreza 2025: el motor bóxer y la AWD.

Motor: naftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1995 cc

Potencia: 156 CV a 6000 rpm

Torque: 20 kgm a 4000 rpm

Caja: automática tipo CVT

Tracción: integral permanente simétrica S-AWD

Dirección: asistida eléctricamente

En el caso del primero, se trata del 2.0 L de 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 156 CV a 6000 rpm y 196 Nm a 4000 rpm, asociado a una transmisión Lineartronic CVT con 8 marchas simuladas. En el caso de la tracción, es la integral permanente simétrica (Symmetrical All-Wheel Drive) que cuenta con un sistema de distribución activa de torque.

La combinación trabaja suave y cómoda ciudad y en el uso cotidiano, con el impulsor entregando la potencia en forma progresiva y la transmisión pasando los cambios en forma gradual y sin tironeos.

En ruta muestra un rendimiento muy parejo cuando se hacen recorridos largos (a 120 km/h el bloque gira apenas por encima de las 2000 rpm), pero evidencia cierta lentitud en la respuesta y tiene tendencia a pasarse de vueltas cuando se lo exige (es el patinamiento típico de la CVT, que tiene que ir a buscar el torque muy arriba).

De ese carácter más terrenal y menos sport (para eso están las variantes más potentes o el excepcional WRX) es que sus prestaciones son correctas: acelera de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima (declarada por el fabricante) de 210 km/h.

Los consumos, por otra parte, nos dieron promedios de 9,5 L/100 km.

Está claro: el propulsor aspirado y la caja CVT priorizan el confort y la eficiencia por sobre la deportividad.

El confort de marcha es realmente muy bueno, con mucho silencio y un andar suave y placentero (las suspensiones pese a ser un poco duras no se sienten en la cabina).

El comportamiento dinámico es sobresaliente, por la estabilidad que ofrece el sistema de suspensión independiente, la tracción total permanente y por tener el centro de gravedad bien abajo (gracias al motor boxer).