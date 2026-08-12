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Cuánto cuesta el Ford Territory en agosto 2026

El SUV mediano se ofrece en cuatro versiones, incluida la nueva Platinum presentada este mes; los precios parten de $48,8 millones

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Ford sumó la versión Platinum a la gama del Territory
Ford sumó la versión Platinum a la gama del Territory

El Ford Territory, el SUV más vendido del mercado, transita el mes con una novedad dentro de su gama tras la incorporación de la versión Platinum, que pasa a ocupar el lugar más alto de la oferta del modelo del óvalo y llegará a los concesionarios durante el mes.

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Con esta incorporación, el modelo queda disponible en cuatro alternativas, con precios sugeridos que parten de $48.861.930 para la versión SEL y alcanzan los $60.850.000 en la nueva Platinum. La gama completa queda de la siguiente manera:

  • Ford Territory SEL: $48.861.930
  • Ford Territory Trend híbrida: $54.468.500
  • Ford Territory Titanium: $56.908.020
  • Ford Territory Platinum: $60.850.000
La versión base SEL arranca en los $48.861.930
La versión base SEL arranca en los $48.861.930

De esta manera, entre la variante de entrada de gama y la más equipada existe actualmente una diferencia cercana a los $12 millones.

La principal modificación de agosto es la llegada de la Territory Platinum, presentada hace pocos días como nueva versión tope de gama. Toma como base a la Titanium y sus diferencias se concentran principalmente en el diseño exterior y determinados elementos de confort y equipamiento, ya que no presenta cambios en la mecánica ni en los principales sistemas de seguridad.

En el exterior incorpora una nueva parrilla, faros LED unidos por una barra central iluminada, llantas de aleación de 19 pulgadas con neumáticos 235/50 y una configuración bitono. El techo, los espejos, las barras longitudinales y algunos sectores de los paragolpes están terminados en negro.

La versión Platinum suma agregados en negro
La versión Platinum suma agregados en negro

Al mismo tiempo suma manijas cromadas, emblemas Platinum en el capot y el portón trasero, un diseño específico para el paragolpes posterior y rueda de auxilio de uso temporal. Se ofrecerá únicamente en los colores Azul Oceánico y Blanco Oxford.

En el habitáculo incorpora tapizados de cuero en tonos claros con diseño diamantado y sectores microperforados, umbrales iluminados con la inscripción Platinum y un sistema de sonido de 10 parlantes con subwoofer.

Los tapizados son de cuero en tonos claros
Los tapizados son de cuero en tonos claros

También cuenta con regulación eléctrica para los asientos delanteros —10 posiciones para el conductor y cuatro para el acompañante—, climatizador automático de dos zonas, techo panorámico, iluminación ambiental configurable y portón trasero eléctrico con apertura manos libres. Los asientos delanteros conservan las funciones de calefacción y ventilación que ya estaban disponibles en la Titanium.

El anterior agregado del Territory fue la versión híbrida
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