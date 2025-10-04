Cuánto cuesta el nuevo Chevrolet Tracker en octubre 2025

La nueva versión del Chevrolet Tracker ya se vende en el país y continuará produciéndose en la planta de General Motors de Alvear, en Santa Fe, además de Brasil. Este SUV compacto del segmento B, líder en ventas dentro de la gama de la marca desde su desembarco, mantiene la oferta de cuatro variantes: LT, LTZ, Premier y RS.

El anuncio llegó acompañado de la renovación del Ónix (hatch y sedán) y de la confirmación de dos modelos electrificados para la región. El Tracker, que desde 2023 encabeza el ranking de los B-SUV, acumula en lo que va de 2025 un total de 14.574 unidades patentadas, equivalentes al 3,1% del mercado automotor argentino. Para mantener este rendimiento en octubre, los precios oficiales son los siguientes:

Tracker LT 1.2 AT: $36.544.900

$36.544.900 Tracker LTZ 1.2 AT: $41.721.900

$41.721.900 Tracker Premier 1.2 AT: $45.397.900

$45.397.900 Tracker RS 1.2 AT: $45.782.900

El modelo apenas modifica sus medidas: ahora mide 4304 mm de largo (34 mm más que antes), mantiene los 1791 mm de ancho de carrocería, mientras que con espejos la cifra varía entre 2044 mm (LT y LTZ) y 2057 mm (Premier y RS). La altura alcanza 1624 mm con barras de techo, con un leve aumento en la RS, y la distancia entre ejes sigue en 2570 mm. El baúl conserva 393 litros, ampliables a 1294 litros al rebatir los asientos traseros.

Nuevo Chevrolet Tracker 2026

El cambio más notorio se encuentra en el frontal: el Tracker adopta el nuevo lenguaje de diseño global de Chevrolet. Los faros delanteros pasaron a ser de dos niveles, con una firma luminosa más fina en la parte superior y un esquema tripartito en la zona inferior. También se renovaron parrilla, paragolpes y llantas. Toda la gama equipa neumáticos 215/55 R17, mientras que en la parte trasera se rediseñaron las ópticas.

Los faros fueron reformulados

La mecánica no presenta variaciones: sigue con el 1.2 turbo de 132 CV a 5500 rpm y 190 Nm de torque a 2000 rpm, acoplado a una caja automática de seis velocidades. La oferta de colores incluye seis opciones: Gris Oscuro (“The Drake Met”), Gris Claro (“Sharkskin”), Blanco (“Summit White”), Negro (“Black Meet Kettle”), Azul (“Some Kinda Blue”) y Rojo (“Jinx”).

El habitáculo incorpora asientos con diseño renovado y conserva el esquema de doble pantalla: un panel digital de 8” para el instrumental y otra de 11” para el sistema multimedia MyLink (excepto en la LT, que ofrece pantalla de 8”). Todas las versiones vienen con conectividad OnStar, que incluye el servicio “Acompañamiento Seguro”.

Toda la gama cuenta con conectividad OnStar

Desde la LT, el equipamiento contempla encendido automático de luces, llave inteligente con sensor de proximidad, arranque por botón, sensor trasero de estacionamiento, levantavidrios eléctricos “One Touch” en las cuatro puertas y apoyabrazos central.

La LTZ añade climatizador digital automático, cargador inalámbrico, limitador de velocidad, cámara trasera HD, sensores delanteros, sistema de estacionamiento semi-automático, espejo retrovisor eléctrico, sensor de lluvia y techo panorámico eléctrico.

Nuevo Chevrolet Tracker 2026

En cuanto al audio, la versión base ofrece cuatro parlantes, mientras que desde la LTZ incorpora seis y puertos USB tipo A y C. Todas permiten el encendido remoto a través de la app MyChevrolet.

El paquete estándar incluye seis airbags, control de estabilidad y tracción, ABS con EBD, anclajes Isofix, asistencia en pendiente, aviso sonoro para todos los cinturones y control de velocidad crucero. En las versiones superiores, se suman ADAS como alerta de punto ciego, frenado autónomo en baja velocidad, alerta de colisión frontal, indicador de distancia con el vehículo precedente y control de presión de neumáticos.