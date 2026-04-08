Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en abril 2026

El SUV más vendido del año pasado ya tiene su nuevo precio para este cuarto mes
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El Toyota Corolla Cross se consolidó como uno de los modelos de mejor desempeño de la automotriz japonesa en el país. En lo más alto del mercado se mantiene la Toyota Hilux, que lideró las ventas el año pasado y también se sostuvo en la cima al cierre de marzo. Sin embargo, este C-SUV logró consolidarse y mostró un nivel de patentamientos destacado.
De hecho, durante el primer trimestre del año, el Corolla Cross prácticamente igualó en volumen al Toyota Yaris, el modelo más accesible de la marca, lo que refleja su buen momento dentro de la oferta local.
En los primeros tres meses de 2026, el Corolla Cross acumuló 3116 patentamientos, lo que representa una caída del 40% frente al mismo período de 2024, cuando había alcanzado las 5200 unidades vendidas, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Esta caída en el modelo es más pronunciada que la del mercado en general, que registró 157.455 patentamientos hasta marzo inclusive de este año, con una baja del 3,1% respecto del primer trimestre del año pasado.
En el caso del Corolla Cross, la caída en ventas podría explicarse por una mayor oferta dentro del segmento, impulsada por la apertura del mercado, o incluso por el lanzamiento de nuevos modelos dentro de la propia marca, como el Yaris Cross, que igualmente se ubica en un segmento más chico, el B.
Entonces, para que el Corolla Cross vuelva a lo más alto del segmento SUV, Toyota, como parte de su estrategia comercial, volvió a congelar sus precios de lista en abril, manteniendo los mismos valores que en marzo:
- Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
- Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000
- Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000
- Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
- Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000
- Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000
Cuáles son los SUV más vendidos en 2026
Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato no menor tratándose de un modelo del segmento C (mediano) y compitiendo con opciones de segmentos más chicos que tienen precios más bajos.
Ahora bien, en lo que va de este año el ranking de los modelos más comercializados muestra cambios respecto del año anterior. Estos son los 10 SUV más vendidos, sin distinción de segmentos:
- Ford Territory: 5808 (ventas anuales)
- Volkswagen Tera: 4784
- Chevrolet Tracker: 4233
- Peugeot 2008: 3680
- Toyota Corolla Cross: 3116
- Volkswagen Taos: 3028
- Jeep Compass: 2265
- Volkswagen Nivus: 2148
- Renault Kardian: 2130
- Baic BJ30: 2093
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