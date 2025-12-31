Cuántos autos se vendieron este año y el modelo que sorprendió y quedó como líder

En 2025 se comercializaron 612.178 vehículos 0 km en la Argentina, impulsadas por las 23.997 ventas registradas en diciembre, lo que permitió cerrar un año récord con niveles que no se veían desde 2018, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). A su vez, el acumulado anual representó un incremento del 47,8% en comparación con las 414.000 unidades 0km comercializadas en 2024.

“Estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018″, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beat.

En este contexto, Toyota se consolidó como la terminal que más vehículos 0km vendió en el año, con 97.081 unidades. Si bien Volkswagen lideró el mercado en diciembre, no le alcanzó para superar a la marca japonesa en el acumulado anual, tras computar 94.436 unidades vendidas.

En cuanto a modelos, la Toyota Hilux se consolidó como el vehículo más vendido del año, con 30.076 unidades comercializadas en 2025. Así, la marca vuelve a quedarse con el modelo más elegido del mercado en un cierre anual, algo que no lograba desde 2020, también con su pickup. En el período intermedio, el dominio fue del Grupo Stellantis, primero con el Fiat Cronos (2021, 2022 y 2023) y luego con el Peugeot 208 en 2024.

El modelo más vendido del año, la Toyota Hilux, es de fabricación nacional

Como primer escolta se posicionó el Toyota Yaris, con 30.150 unidades, que quedó como su principal perseguidor, mientras que el Fiat Cronos completó el podio de los modelos más vendidos del año con 29.905 unidades. En esta línea, estos fueron los cinco autos más vendidos del año:

Toyota Hilux: 30.768 (ventas anuales)

30.768 (ventas anuales) Toyota Yaris: 30.150

30.150 Fiat Cronos: 29.905

29.905 Peugeot 208: 29.092

29.092 Ford Ranger: 24.976

24.976 Volkswagen Amarok: 23.612

23.612 Volkswagen Polo: 21.324

21.324 Toyota Corolla Cross: 18.151

18.151 Chevrolet Tracker: 17.647

17.647 Volkswagen Taos: 16.523

Ahora bien, si se observan únicamente los números de diciembre, el ranking también lo encabeza la Hilux. En segundo lugar aparece la Ford Ranger y, en el tercero, la nueva apuesta de Volkswagen, el Tera. El cuarto puesto quedó para el Ford Territory, un modelo que este año recibió un rediseño y sumó una versión híbrida, lo que potenció su desempeño comercial.

El Volkswagen Tera se posicionó como el tercer modelo más vendido en diciembre

Las claves del repunte del mercado automotor y las proyecciones para 2026

Durante este año, el sector automotor pisó fuerte el acelerador en materia de ventas gracias a una combinación de factores. La reapertura del mercado permitió el ingreso de nuevas marcas (especialmente de origen chino) y modelos. A eso se sumaron algunas reducciones impositivas, como la baja en los impuestos internos, y, sobre todo, las bajas tasas que se mantuvieron durante buena parte del año.

Este último punto fue clave, ya que permitió que en varios meses casi la mitad de los 0 km vendidos se adquirieran en cuotas.

La gran novedad del año fue la vuelta de la financiación, según el presidente de Acara Shutterstock

También se sumaron otras medidas, como el cupo de 50.000 vehículos electrificados, que permite importar unidades con un valor Free On Board (FOB) inferior a US$16.000 sin abonar el arancel extrazona del 35%, lo que facilitó la llegada de nuevos modelos y amplió la oferta disponible en el mercado. Sin embargo, desde el sector persiste el reclamo por la elevada presión impositiva que enfrentan los vehículos comercializados en la Argentina.