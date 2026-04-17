Cuánto cuesta el Toyota Yaris en abril 2026

El Toyota Yaris es el modelo de entrada de gama de Toyota; sin embargo, no es el que registra el mayor caudal de ventas dentro de la marca japonesa.

Ese lugar lo ocupa la Toyota Hilux, que no sólo lidera los patentamientos de la automotriz, sino también los del mercado total, con 7819 unidades vendidas entre enero y marzo, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por su parte, el hatchback japonés alcanzó los 3196 patentamientos, una cifra que no le permitió ubicarse entre los diez modelos más vendidos del mercado. Además, ese volumen implicó una caída del 48% en comparación con el mismo período del año anterior.

En este contexto, y con el objetivo de recuperar terreno y volver a posicionarse entre los modelos más elegidos (donde supo estar), la automotriz decidió no aplicar modificaciones en su política comercial durante abril de 2026: una estrategia que ya había aplicado también para el mes anterior:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000

$38.084.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000

El Toyota Yaris sólo se ofrece con caja automática Pedro Danthas

No sólo las ventas de este modelo retrocedieron frente al año anterior, sino que el mercado en general también mostró señales de desaceleración durante el primer trimestre, aunque con variaciones más moderadas.

En marzo de 2026 se patentaron 48.972 vehículos, lo que representa un leve crecimiento interanual del 1,2% respecto de las 48.389 unidades registradas en el mismo mes de 2025. En la comparación mensual, en cambio, se observa una suba más marcada del 16,5%, ya que en febrero se habían contabilizado 42.027 unidades.

De todos modos, el desempeño acumulado del año mantiene un saldo negativo: en el primer trimestre se registraron 157.455 patentamientos, un 3,1% menos que en igual período de 2025, cuando se habían alcanzado las 162.475 unidades.

“Vemos como en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar. Una vez más, insistimos en que la financiación, por un lado, con tasas que sigan hacia abajo, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.