Cuánto cuesta el Toyota Yaris en marzo 2026

El Toyota Yaris es el modelo de entrada de gama de Toyota; sin embargo, no es el que registra el mayor caudal de ventas dentro de la marca japonesa, ya que la Hilux no sólo lidera los patentamientos de la automotriz, sino también los del mercado total.

Durante el primer bimestre del año este hatchback acumuló 2125 patentamientos, una cifra que no le alcanzó para ubicarse entre los 10 modelos más vendidos del mercado. Además, ese volumen representó una caída del 43% respecto del mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Entonces, con el objetivo de escalar posiciones y volver a competir en lo más alto del mercado, la automotriz no aplicó ni aumentos ni descuentos en marzo de 2026:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000

$38.084.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

No solo las ventas de este modelo cayeron en comparación con el año anterior, sino también las del mercado en general. En febrero se registraron 42.026 patentamientos, un 5,7% menos que en el mismo mes del año anterior. En tanto, el acumulado del primer bimestre alcanzó 108.480 unidades, lo que representó una caída del 4,9% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 114.086 ventas de 0km.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Febrero ha sido un mes complejo, para tomar decisiones comerciales, tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales. Pero desde Acara continuamos viendo un mercado que va a ir ganando ritmo de a poco, de menor a mayor, por eso proyectamos que el año será con un buen nivel de actividad y de crecimiento. Luego de la reforma laboral, seguimos ahora con mucha atención todo lo relacionado al capítulo impositivo, que junto con la baja de tasas, que parece haber venido para quedarse, nos hacen ser optimistas de cara a los próximos meses”.

Los 10 modelos más vendidos en el acumulado anual