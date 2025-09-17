Cuánto cuesta el Toyota Yaris en septiembre 2025

El Toyota Yaris, el modelo más económico de la marca nipona, se consolidó en agosto como el modelo más elegido por los argentinos, ya que logró las 3781 ventas en el mes, lo que le permitió alcanzar un acumulado anual de 22.981 patentamientos, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estas cifras, el hatchback de Toyota se ubica como el segundo vehículo más vendido en lo que va del 2025, apenas por detrás del Fiat Cronos, que mantiene el liderazgo con 23.924 unidades registradas. Sin embargo, hubo un cambio en el tercer puesto del ranking, porque se metió el Peugeot 208, que con 22.901 patentamientos logró desplazar a la Toyota Hilux.

En ese sentido, siendo el único auto de la marca que se ubica en el top 3 de ventas, el Yaris recibió un aumento del 6%. Así, toda la gama quedó configurada de la siguiente manera para septiembre:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $28.324.000

$28.324.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $31.464.000

$31.464.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $33.836.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

Una de las últimas novedades de Toyota

Entre otros temas, en julio, Toyota presentó su programa “Toyota 10″, mediante el cual permite ampliar la garantía de sus autos hasta un máximo de 10 años o 200.000 kilómetros, lo que suceda primero.

Esta medida ya está vigente y aplica para todos los autos que fueron adquiridos desde enero de 2020 en adelante, ya sea con motorización tradicional o tecnología híbrida. A su vez, esta propuesta incluye en el programa a todos los modelos de Lexus, la división de lujo de la terminal automotriz japonesa —en este caso, aplica para todos los autos vendidos desde 2018—.

Así es el Toyota Yaris Hatchback

En lo que refiere a los costos, desde la terminal dijeron que no hay que pagar un extra, sino que únicamente requiere que se hayan realizado los services programados en concesionarios oficiales.

Otra duda que evacuaron es, ¿qué sucede si el vehículo es de segunda mano? En ese caso, los ejecutivos de la empresa confirmaron que la garantía es transferible.