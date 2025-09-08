Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en septiembre 2025

El SUV más vendido en los primeros ocho meses del año fue el Toyota Corolla Cross, ya que logró 14.165 ventas, acorde a lo que informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). De cerca le sigue el Volkswagen Taos que registró 13.152 ventas durante el mismo periodo y cierra el podio el Chevrolet Tracker con 12.806 operaciones.

Además de liderar su segmento, el SUV de la marca nipona, que es el tercer modelo más vendido de la firma, logró mantenerse dentro del top 10 de los modelos más vendidos del mercado local. Y con el objetivo de conservar esa posición, Toyota aplicó un aumento de 3,9% en septiembre en toda la gama del Corolla Cross —por debajo del aumento promedio de Toyota que fue de 4,7% para todos sus modelos—:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $43.963.000

$43.963.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $47.370.000

$47.370.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $49.003.000

$49.003.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $52.323.000

$52.323.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $54.305.000

$54.305.000 Toyota Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $54.528.000

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Cambios en la gama del Corolla Cross

Durante 2024, Toyota había apostado por darle un aire renovado al Corolla Cross, con modificaciones visibles en el frente, especialmente en la parrilla tipo panal.

Ahora bien, en 2025, la estrategia fue distinta, ya que las principales novedades se concentran puertas adentro, tanto en el habitáculo como en la tecnología disponible.

El cambio más relevante para toda la gama está en el instrumental multimedia, que ahora es de 10 pulgadas y adopta un formato completamente digital, terminando con los botones físicos que tenía antes. A su vez, ahora porta USB del tipo C.

En paralelo, las variantes SEG y GR-S suman una mejora pensada para la seguridad y la comodidad al estacionar: un sistema de visión 360° integrado a la nueva pantalla central. Esta herramienta genera una perspectiva cenital a partir de cuatro cámaras (frontal, traseras y laterales), lo que facilita maniobras en espacios reducidos.

Movilidad WFK

Otro avance exclusivo para las versiones más equipadas es la llegada de los Servicios Conectados, accesibles desde Google Play o App Store. Hasta ahora solo estaban presentes en la Hilux, el SW4 y el Corolla sedán. Gracias a esta función, los usuarios pueden consultar el estado de su vehículo de manera remota, entre otras utilidades.

Además, se suma Seguridad Conectada, un paquete pensado para reforzar el control y la protección. Incluye siete funciones adicionales —que se agregan a las cinco ya disponibles en Siempre Conectado— como rastreo en caso de robo, bloqueo remoto, alertas de exceso de velocidad, notificaciones ante intentos de intrusión, geocercas y monitoreo avanzado.

"Toyota 10" ya está vigente y es retroactivo, afectando a modelos adquiridos desde enero 2020 en adelante

Entre otras novedades, un cambio que alcanza tanto al Corolla Cross como al resto de los modelos de la marca es la extensión de la garantía: bajo el programa “Toyota 10”, la compañía ofrece ahora cobertura por hasta 10 años o 200.000 kilómetros para todos los vehículos patentados a partir de 2020.

Por su parte, desde la terminal automotriz confirmaron que la extensión no tiene costo extra sino que únicamente requiere que se hayan cumplido los services programados en concesionarios oficiales.