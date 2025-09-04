Toyota publicó los precios para septiembre 2025: los modelos que están más baratos

En los últimos meses, Toyota pasó al frente y se ubicó como la terminal automotriz con más ventas en lo que va del año, con un acumulado total de 72.517 patentamientos entre enero y agosto, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Esa cifra le representó un 29,4% de crecimiento a la marca japonesa, que en el mismo periodo pero de 2024 había comercializado 56.046 unidades.

Dentro de ese total de 2025, el modelo más vendido fue el Yaris, ya que computó 22.981 ventas en lo que va del año. Muy de cerca le sigue la chata de la marca japonesa, la Hilux, que registró 22.077 operaciones en el mismo periodo. Y en un tercer lugar se ubicó el C-SUV Corolla Cross, que contó con 14.165 comercializaciones.

Los autos más baratos de Toyota en septiembre

Como es de costumbre, Toyota actualizó su listado de precios el primer día del mes, con aumentos que promediaron un 4,7%.

En ese sentido, su modelo más económico (y más vendido), el Yaris, se alistó en su versión base (XS 1.5 CVT) por $28.324.000 y llega a los $33.836.000 en la variante tope de gama, S 1.5 CVT. Cabe recordar que este modelo ahora solo se comercializa en su versión hatchback y con caja automática.

Toyota Yaris

El segundo modelo más accesible de la marca japonesa es el Corolla, uno de los pocos sedanes que aún mantienen un buen nivel de ventas en el mercado local. El Toyota Corolla en su versión de entrada, la 2.0 XLI CVT, ronda los $36.104.000, mientras que en el extremo superior de la gama, la variante híbrida HEV 1.8 SEG eCVT alcanza los $46.636.000.

Toyota Corolla

Ahora bien, el tercer modelo más económico es su SUV estrella, el Corolla Cross, auto que se encuentra dentro de los 10 más vendidos en el acumulado anual del país. Su versión más barata (XLI 2.0 CVT) figura a $43.963.000, mientras que la más elevada, la SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido), se encuentra por $54.305.000 —si no se toma en cuenta la variante deportiva que cuesta $54.528.000—.

Toyota Corolla Cross

Como cuarto modelo más barato aparece el más vendido, la Hilux, que parte de los $45.294.000 en su versión 4x2 DX MT con cabina doble y en el otro extremo, el tope de gama, figura por $77.563.000 (Hilux 4x4 SRX AT) —si no se toma en cuenta la variante deportiva que cuesta $82.061.000—.

Toyota Hilux

Entonces, teniendo en cuenta todo el portfolio de la marca en la Argentina, así quedaría un listado de las cuatro opciones más económicas de Toyota: