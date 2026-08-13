Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en agosto 2026

El Volkswagen Tera es un SUV compacto (crossover) de la automotriz alemana y uno de sus lanzamientos más importantes de los últimos tiempos. Su llegada al mercado tuvo un rápido impacto comercial, ya que se convirtió en el sexto modelo más vendido entre enero y julio, con 1199 unidades patentadas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De hecho, este modelo, que fue elegido Auto del Año por el Grupo Premia, es el más vendido de Volkswagen en lo que va del año, al superar por poco a la Amarok, que acumuló 9294 patentamientos al cierre de julio.

En este contexto, Volkswagen actualizó un 1% los precios de lista de su gama para agosto, con excepción de las versiones de la Amarok, que mantuvieron sus valores ya que la pickup se prepara para una renovación integral que dará lugar a un nuevo proyecto.

De esta manera, así quedaron configurados para agosto los precios de lista de todas las versiones del Volkswagen Tera, desde la variante de entrada hasta la más equipada:

Tera Trend MSI MT: $37.865.250

$37.865.250 Tera Comfort 170TSI AT: $42.816.950

$42.816.950 Tera High 170TSI AT: $46.986.800

$46.986.800 Tera Outfit 170TSI AT: $48.159.550

El Volkswagen Tera es el modelo más exitoso de la marca

Cómo viene equipado el Volkswagen Tera

El modelo, como el listado de precios lo indica, se comercializa en cuatro versiones: Trend MSI MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una caja manual de cinco velocidades o una automática Tiptronic de seis marchas, ambas con tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una central multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

Interior del Volkswagen Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC y control electrónico de estabilidad. Y en la versión Outfit suma algunos sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.

Cabe destacar que este modelo fue sometido a las pruebas de choque de Latin NCAP antes de su llegada al mercado local y obtuvo el máximo puntaje posible: cinco estrellas.