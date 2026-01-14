Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en enero 2026

El Volkswagen Tera, flamante “Auto del Año 2026” según la elección del Grupo Premia, definió los precios que regirán para sus versiones este mes, presentando un incremento del 2% en toda la gama. Este SUV, proveniente desde Brasil, desembarcó en el mercado automotor argentino en agosto de 2025, con el objetivo de transformarse en el sucesor del histórico Gol.

El modelo sorprendió con su irrupción en la recta final de 2025. Tras su lanzamiento, patentó un total de 4776 unidades, catapultándose al tercer puesto de los vehículos 0km más vendidos en el país durante noviembre y diciembre.

Para continuar por la senda de las buenas ventas en 2026, la terminal ya definió los precios de sus versiones, con un incremento del 2% en cada una:

Tera Trend MSI MT: $36.391.350

$36.391.350 Tera Comfort 170TSI AT: $41.150.250

$41.150.250 Tera High 170TSI AT: $45.157.800

$45.157.800 Tera Outfit 170TSI AT: $46.284.900

El Volkswagen Tera arranca en los $36.391.350 de precio de lista

Qué trae el Volkswagen Tera

El modelo se fabrica en la planta de Taubaté, en el estado de San Pablo, Brasil y se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios y tracción delantera.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros

Su equipamiento consiste en una pantalla multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

El interior del Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en la versión Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.