Vuelve un recordado auto a la Argentina que ya se puede reservar por $500.000

Citroën fue otra de las marcas que arrancó el año con novedades. En su stand del Summer Car Show —el predio que el grupo Stellantis tiene en el kilómetro 407 de la ruta provincial 11, justo entre Cariló y Villa Gesell—, anunció el comienzo de la preventa del nuevo C4, el modelo para el segmento C que regresa ahora con mecánica híbrida y en dos versiones: Max y Plus.

Como detalle saliente, este es el primer vehículo electrificado de la marca de los dos chevrones en llegar a nuestro país.

Producido en España, muestra un diseño muy moderno y que dista bastante del anterior C4 vendido aquí. De hecho, está estrenando una silueta con una caída de techo tipo fastback y con los detalles de diseño que la marca le está aplicando a todos sus modelos, como los faros traseros esculpidos y los tonos oscurecidos en los parantes, entre otros.

Nueva silueta para el Citroën C4

Con un altísimo nivel de equipamiento (climatización bizona, sensores de estacionamiento, cámara de retroceso, sistema multimedia de 10”, tablero digital, iluminación en LED, etcétera), sobresale por la cantidad de elementos de seguridad (además de 6 airbags cuenta con varias ADAS como mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito y más). Todos varían de acuerdo con la versión.

En cuanto a la mecánica, estará compuesta por un motor térmico de 1.2 L de cilindrada que genera 136 CV al que se suma otro eléctrico de 21 kW, para lograr una potencia combinada de 145 CV. La caja es de doble embrague y 6 marchas y la tracción es delantera. Con esta configuración aseguran que permite aorrar un 20% de combustible en promedio, y un 50% en uso urbano.

El precio será revelado cuando comience la venta en marzo, pero ya se puede reservar en toda la red de concesionarios con un monto de $500.000. Ese dinero será reembolsable en caso de no concretarse la operación, garantizando una experiencia de compra transparente y segura.

Aquellos interesados pueden concurrir al concesionario oficial de su preferencia o visitar el sitio web oficial para comenzar el proceso de reserva y obtener más información.

El Citroën C5 Aircross

Por otra parte, también está exhibiendo a modo de avant-première el C5 Aircross, el SUV para el segmento C que se produce en Francia. No hubo precisiones sobre la fecha de llegada a nuestro mercado ni tampoco cuál será su configuración.