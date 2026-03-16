¿Cuánto cuesta la multa por estacionar sobre una bicisenda?

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 300 kilómetros de ciclovías y bicisendas protegidas que atraviesan las 15 comunas. Estas vías están diseñadas para separar a los ciclistas del resto del tránsito mediante carriles exclusivos con divisiones físicas y, en muchos casos, con semáforos propios para bicicletas, lo que mejora la seguridad y la organización de la circulación.

El objetivo de esta red es fomentar una forma de movilidad sustentable dentro de la ciudad, promoviendo el uso de la bicicleta como alternativa al automóvil o al transporte público. De esta manera, además de reducir las emisiones contaminantes, también busca descomprimir el tránsito en las calles.

Ahora bien, este carril es exclusivo para bicicletas, por lo que el resto de los vehículos tiene prohibido estacionar o detenerse allí. En caso de hacerlo, un agente de tránsito puede labrar una infracción que equivale a 200 Unidades Fijas (UF), la unidad de medida utilizada para calcular las multas en la Ciudad de Buenos Aires.

La infracción equivale a 200 Unidades Fijas (UF) Rodrigo Nespolo

La Unidad Fija se define según el precio promedio de medio (1/2) litro de nafta de mayor octanaje en estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires. Como en marzo de 2026 cada UF tiene un valor de $949,99 estacionar sobre una bicisenda implica una multa económica de $189.998.

Cuándo prescriben las infracciones en la Ciudad

Las multas de tránsito en la Argentina tienen una fecha en la que prescriben, que varía dependiendo de cada jurisdicción. Si bien la Ley Nacional de Tránsito (N°24.449) establece ciertos plazos, cada provincia tiene la potestad de ajustar esos tiempos para que rijan acorde a la normativa local.

A nivel nacional, en el artículo 89 de la citada ley nacional, a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las faltas graves. “En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial”, se detalla en la norma.

Las infracciones de tránsito prescriben en plazos diferentes según la jurisdicción LA NACION

En esa línea, existen algunas provincias que aplicaron dicho esquema y otras en las que los plazos se vieron alterados. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires mantiene ese lineamiento, pero la Ciudad de Buenos Aires aplica un diferencial, ya que todas las faltas prescriben a los cinco años, acorde queda expreso en la Ley 451. De esta manera, no hace diferencia entre lo que se considera leve y grave.

Pasado el plazo en cada provincia se debe realizar un descargo a través del sitio web correspondiente o en un juzgado de faltas para que dejen de considerarse vigentes y que no figuren más en el sitio web de infracciones.