Cuánto cuesta la Toyota Hilux en enero 2026

En 2025, el liderazgo del mercado volvió a quedar en manos de un modelo producido en la Argentina. A diferencia de años anteriores, esta vez fue Toyota la que se quedó con el primer puesto gracias al desempeño comercial de la Hilux, que alcanzó 30.768 ventas anuales, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta camioneta, que además encabezó el ranking de ventas de diciembre de 2025 con 1805 unidades, recuperó el liderazgo del mercado total, posición que había ocupado por última vez en 2020. Muy cerca se ubicó su compañera de marca, el Toyota Yaris, con 30.150 unidades registradas el año pasado, mientras que el podio lo completó el Fiat Cronos, un modelo que supo dominar el mercado en años anteriores y que en esta oportunidad acumuló 29.905 patentamientos.

De cara al primer mes del año, la automotriz japonesa, que fue la marca con mayor volumen de ventas durante 2025, aplicó un aumento promedio del 2,1% en su lista de precios. En el caso puntual de la Hilux, el ajuste fue del 1,7%, lo que dejó configurados de la siguiente manera los valores del modelo para enero de 2026:

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $48.405.000

$48.405.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $56.692.000

$56.692.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $49.759.000

$49.759.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $58.276.000

$58.276.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $65.218.000

$65.218.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $55.507.000

$55.507.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $68.033.000

$68.033.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $58.023.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $66.247.000

$66.247.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $74.957.000

$74.957.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $78.349.000

$78.349.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $76.468.000

$76.468.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $82.776.000

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $87.661.000

Así es la Toyota Hilux SRX

Cómo cerraron las ventas en 2025

En 2025 se comercializaron 612.178 vehículos 0 km en la Argentina, impulsadas por las 23.997 ventas registradas en diciembre, lo que permitió cerrar un año récord con niveles que no se veían desde 2018, según informó Acara. A su vez, el acumulado anual representó un incremento del 47,8% en comparación con las 414.000 unidades 0km comercializadas en 2024.

“Cerramos un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018″, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

La compra de autos en cuotas fue el principal motor del repunte de las ventas

“La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones. Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso″, concluyó el titular de Acara.