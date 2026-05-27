Una pickup que se vende en la Argentina renueva equipamiento que busca volverla más versátil

Allá por fines de 2024, Chevrolet había traído a la Argentina la Silverado, su pickup full-size pensada para competir directamente contra rivales como la RAM 1500 y la Ford F-150. Ahora, la marca del moño actualizó su propuesta con la llegada de la nueva Silverado 2026, que ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de todo el país.

La pickup se comercializa en dos versiones: Z71 Trail Boss, con una impronta más deportiva y orientada al off-road, y High Country, la variante tope de gama enfocada en el confort y el equipamiento premium.

La principal novedad de la gama 2026 está en la incorporación del sistema Multi-Flex en el portón trasero de la versión Z71 Trail Boss. Se trata de un mecanismo multifunción que busca mejorar la practicidad y versatilidad de la caja de carga, uno de los aspectos más valorados dentro del segmento de las full-size.

Chevrolet presentó la gama Silverado 2026

Este sistema permite distintas configuraciones de apertura y uso. Además de la apertura convencional desde la llave, desde la cabina o directamente desde el portón, también ofrece un acceso parcial superior para facilitar la carga y descarga de objetos.

A su vez, el interior del portón puede desplegarse para transformarse en un escalón de acceso a la caja, con capacidad para soportar hasta 170 kilos. Chevrolet también destaca que puede utilizarse como mesa auxiliar de trabajo para apoyar notebooks, herramientas o incluso alimentos durante descansos laborales o actividades recreativas.

Otra de las funciones del Multi-Flex es actuar como soporte de carga para evitar que objetos de gran tamaño se deslicen dentro de la caja. Por su parte, la Silverado High Country mantiene el portón trasero convencional, aunque incorpora una cámara específica para monitorear los objetos transportados en la caja.

En ambas versiones, la pickup equipa 12 ganchos de sujeción internos, iluminación LED en la caja de carga y una toma de corriente de 220V capaz de alimentar dispositivos eléctricos de hasta 400 W.

En el apartado mecánico no hay modificaciones; la Chevrolet Silverado 2026 continúa equipada con el motor naftero V8 de 5.3 litros, que desarrolla 360 CV y 519 Nm de torque. La transmisión es automática de 10 velocidades y la tracción es integral 4x4.

La principal novedad es el sistema Multi-Flex incorporado en la caja de carga

Otra novedad de la Chevrolet Silverado 2026 es la incorporación del sistema OnStar Premium bonificado desde el momento de la entrega. El servicio incluye el paquete Protect & Connect junto con un plan de datos de 6 GB mensuales, pensado para ofrecer mayor conectividad y asistencia durante la conducción.

Dentro del paquete Protect, la pickup suma funciones vinculadas con seguridad y asistencia en el camino. Entre ellas aparecen la asistencia automática en caso de colisión, la respuesta ante emergencias detectadas por los sensores del vehículo y el servicio de recuperación vehicular en situaciones de robo, en coordinación con las autoridades.

A su vez, el servicio Connect agrega distintas herramientas de conectividad y control remoto. Mediante la aplicación myChevrolet, los usuarios pueden bloquear o desbloquear puertas, encender o apagar el motor para climatizar el habitáculo, activar luces y bocina, consultar diagnósticos de la unidad y conocer la ubicación del vehículo desde el celular. Además, el Wi-Fi integrado permite conectar dispositivos a internet directamente desde la pickup.

En lo que refiere a los precios, Chevrolet informó los siguientes: