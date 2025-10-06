¿Cuánto cuesta la transferencia de una moto usada?

En la Argentina al igual que en muchas partes del mundo, el uso de motovehículos en las ciudades se presentó como una solución de movilidad intermedia para aquellas personas que buscaban la independencia propia de tener un vehículo pero apuntaban a un medio más accesible que el auto.

También existe un porcentaje de la población que apuesta por las motos para mejorar los tiempos de viaje, producto del tráfico y embotellamientos. Sin embargo, después de varios meses en alza y con buenos niveles de venta, el sector muestra una leve caída en agosto pero continúa positivo el acumulado.

Durante agosto se patentaron 54.560 motos 0km, apenas un 0,1% menos que en julio y un 0,5% por debajo del mismo mes de 2024, según cifras de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara). Sin embargo, con este resultado, los primeros ocho meses del año acumulan 415.237 unidades registradas, lo que implica un crecimiento del 38,9% frente al año pasado.

La Gilera Smash 110 fue la segunda moto más vendida en agosto

En paralelo, también se mantiene firme la compraventa de motos usadas, lo que obliga a compradores y vendedores a conocer los pasos necesarios para realizar la transferencia correctamente. Entre los documentos exigidos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambas partes.

Formulario 08.

Título y cédula del motovehículo.

Verificación policial.

A estos papeles se suman los pagos asociados al trámite, siendo el más relevante el de la transferencia en sí. Su costo se calcula como un porcentaje sobre el valor de mercado: 1,5% para las motos fabricadas en el país y 2% para las importadas, un esquema que busca beneficiar a aquellos vehículos que se ensamblan en el país.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister modelo 2018, valuada en $1.000.000 y producida en la Argentina, demanda unos $15.000 para la transferencia. Además, es obligatorio abonar el Formulario 08 —clave para oficializar el cambio de titularidad— y la certificación de firmas.

Honda CB125F Twister

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) ofrece en su página web un estimador de costos actualizado, tanto para la inscripción de unidades 0km como para la transferencia de usadas. Además cabe aclarar que el Formulario 08, que puede completarse de manera digital o presencial, debe presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la operación de compraventa.

Un dato clave: desde hace un tiempo el Registro Automotor ya no exige el libre deuda de infracciones ni de patentes para concretar el trámite. Por esa razón, es habitual que en la negociación de una moto usada el vendedor descuente del precio final lo correspondiente a esas deudas.

La Keller 110-8 completó el podio

Además del volumen general de patentamientos, el mercado muestra una fuerte concentración en un puñado de modelos de baja cilindrada que siguen marcando tendencia. En agosto, la Honda Wave 110 volvió a encabezar el ranking mensual, seguida muy de cerca por la Gilera Smash y la Keller KN110-8, que consolidan su presencia en el segmento de entrada.

El cuarto y quinto lugar quedaron en manos de la Motomel B110 y la Mondial LD 110 Max, dos modelos que mantienen altos niveles de demanda gracias a su accesibilidad y uso urbano. El listado de los 10 más vendidos en agosto se completa de la siguiente manera:

Honda Wave 110: 5327 unidades

5327 unidades Gilera Smash: 5121

5121 Keller KN110-8: 4153

4153 Motomel B110: 3614

3614 Mondial LD 110 Max: 1815

1815 Corven Energy 110: 1723

1723 Zanella ZB 110: 1392

1392 Zanella ZB 110 RT: 1346

1346 Motomel S2 150: 1195

1195 Corven Energy 110 by Corven: 1170